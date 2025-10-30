صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی کیٹ ختم ، پی ایم ڈی سی کے اختیارات محدو د کریں،پامی

ایم ڈی کیٹ ختم ، پی ایم ڈی سی کے اختیارات محدو د کریں،پامی

پی ایم ڈی سی میں کالجز کی نمائندگی اور اصلاحاتی کمیٹی بنانے کے مطالبات وزیراعظم کو ارسال

   اسلام آباد (ایس ایم زمان) پرائیویٹ ایسوسی ایشن آف میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹی ٹیوشنز (پامی) نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (پی ایم ڈی سی) کے اختیارات محدود کرنے اور اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے ۔ پامی نے چھ نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے جس میں پی ایم ڈی سی کو نجی میڈیکل و ڈینٹل کالجز کی فیس مقرر کرنے کے اختیار سے محروم کرنا، ملک گیر ایم ڈی کیٹ امتحان ختم کرنا اور رجسٹریشن و معائنہ کے نظام میں تبدیلی شامل ہے ۔دیگر مطالبات میں پی ایم ڈی سی 2022 ایکٹ کے تحت نجی کالجز کو خود مختاری دینا، پی ایم ڈی سی میں ان کی نمائندگی شامل کرنا، قانون میں ضروری ترمیم اور ریفارم کمیٹی کی تشکیل شامل ہیں۔ پامی نے یہ تمام سفارشات وزیراعظم، وفاقی وزارتِ صحت اور متعلقہ اداروں کو ارسال کر دی ہیں۔

 

