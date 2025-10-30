ڈینگی :اسلام آباد 33، پختونخوا سے مزید154کیسز رپورٹ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر،نیوز رپورٹر)اسلام آباد میں ڈینگی کے 33 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ، دیہی علاقوں سے 14 جبکہ شہری علاقوں سے 19مریضوں کی تصدیق ہو ئی، 55 مریض زیر علاج ہیں ۔
ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن کے مطابق ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی، علاوہ ازیں خیبرپختونخوا میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 154 کیسز رپورٹ ہوئے ۔خیبرپختونخوا میں اس وقت ڈینگی کے فعال کیسز کی تعداد 335 ہے ۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس اسلام آباد نے ڈینگی وائرس سے بچائو کے لیے ایڈوائزری جاری کی جس میں کہا گیا کہ درجہ حرارت میں کمی کے باوجود وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی وائرس کا خطرہ موجود ہے ۔ڈینگی سے بچاو کے لیے شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں ۔