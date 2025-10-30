صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینگی :اسلام آباد 33، پختونخوا سے مزید154کیسز رپورٹ

  • پاکستان
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر،نیوز رپورٹر)اسلام آباد میں ڈینگی کے 33 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ، دیہی علاقوں سے 14 جبکہ شہری علاقوں سے 19مریضوں کی تصدیق ہو ئی، 55 مریض زیر علاج ہیں ۔

ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن کے مطابق ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی، علاوہ ازیں خیبرپختونخوا میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 154 کیسز رپورٹ ہوئے ۔خیبرپختونخوا میں اس وقت ڈینگی کے فعال کیسز کی تعداد 335 ہے ۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس اسلام آباد نے ڈینگی وائرس سے بچائو کے لیے ایڈوائزری جاری کی جس میں کہا گیا کہ درجہ حرارت میں کمی کے باوجود وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی وائرس کا خطرہ موجود ہے ۔ڈینگی سے بچاو کے لیے شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں ۔

