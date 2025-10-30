صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا کابینہ دو مر احل میں تشکیل دینے کا فیصلہ ، اعلان آج متوقع

  • پاکستان
پہلے مرحلے میں 8 سے 10 ،دوسرے مرحلے میں 10 سے 14رکنی کابینہ بنے گی مینا خان، عدنان قادری ،آفتاب عالم ، خلیق الر حمن ، ارشد ایوب کے وزیر بننے کا امکان

پشاور(ذیشان کاکاخیل)خیبر پختونخوا کابینہ کو دو مر احل میں تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ،جس کا اعلان آج متوقع ہے ، ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں 8 سے 10 رکنی کابینہ ،دوسرے مرحلے میں 10 سے 14 رکنی کابینہ بنائی جائیگی ،پہلے مرحلے میں بڑے اضلاع سے ایک، ایک رکن کا انتخاب ہوگا، پشاور سے مینا خان، خیبر سے عدنان قادری کا انتخاب کیا جاسکتا ہے ،کوہاٹ سے آفتاب عالم ، نوشہرہ سے خلیق الر حمن ، ہری پور سے ارشد ایوب کا انتخاب کئے جانے کا امکان ہے ، صوابی سے عاقب اللہ خان اور ایبٹ آباد سے نظیر احمد عباسی کا انتخاب ہوسکتا ہے ، کابینہ کی تشکیل کیلئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پارلیمانی پارٹی کے ساتھ مشاورت مکمل کرلی ، کابینہ کا باقاعدہ علان آج متوقع ہے ، سینیٹ الیکشن کی وجہ سے اگر آج ا علان نہ کیا گیا تو کل شام تک ہر صورت ا علان ہو جائے گا، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے وزیر اعلی ٰخیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو کابینہ تشکیل دینے کی ہدایت کر دی گئی ،جبکہ کابینہ چھوٹی رکھنے کا بھی کہا گیا ہے ۔

