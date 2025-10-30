سعودیہ کی میزبانی میں پاک ، افغان وزرائے صحت کا اجلاس
مصطفیٰ کمال ، نور جلال جلالی اور فہد عبدالرحمن کی انسداد پولیو پر گفتگو تینوں ممالک کے وزرائے صحت کا شعبہ ہیلتھ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق
اسلام آباد(ذیشان یوسفزئی )گزشتہ روز سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں پاکستان اور افغانستان کے وزرائے صحت کی ملاقات ہوئی جس کی میزبانی سعودی عرب نے کی ۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان افغانستان مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے اور دونوںممالک کے درمیان سرحدی گزرگاہیں بند اور تجارت سمیت ٹرانزٹ ٹریڈ بھی معطل ہے یہ ملاقات ہوئی ہے ۔ افغان وزیر صحت نور جلال جلالی، پاکستان کے وزیر صحت مصطفی کمال اور سعودی وزیر صحت فہد عبدالرحمن الجلاجیل کے درمیان اجلا س ہوا ۔ افغان وزارت صحت کے مطابق اجلاس میں سعودی عرب، پاکستان اور افغانستان نے صحت سے متعلق تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا اور صحت عامہ میں تعاون کو وسعت دینے پر بات چیت کی ، اجلاس میں انسداد پولیو سمیت متعدی اور غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام کی مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیاگیا ۔مصطفیٰ کمال نے کہا پولیو کا خاتمہ حکومتِ پاکستان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔