نیب راولپنڈی کا منظورشدہ ہائوسنگ سکیموں کاڈیجیٹل پورٹل بنانے پرغور

نیب راولپنڈی کا منظورشدہ ہائوسنگ سکیموں کاڈیجیٹل پورٹل بنانے پرغور

سی ڈی اے ،آرڈی سے ڈیٹا طلب، مالی امورکی نگرانی کیلئے ایسکرو اکاؤنٹس قائم کرنیکی ہدایت دونوں ادارے منظور شدہ منصوبوں کیلئے کیو آر کوڈ سسٹم متعارف کرائیں:ڈی جی وقارچوہان

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)ڈائریکٹر جنرل نیب راولپنڈی وقار احمد چوہان کی زیرِ صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں عوام الناس کو منظور شدہ ہاؤسنگ سکیموں اور ان میں پلاٹس کی حیثیت کی آن لائن تصدیق کے لیے ایک جدید ڈیجیٹل پورٹل کے قیام پر غور  کیا گیا۔ڈی جی نیب نے ریئل ا سٹیٹ سیکٹر میں شفافیت، احتساب اور عوامی اعتماد کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے سی ڈی اے اور آرڈی اے کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ مجوزہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کیلئے درکار ڈیٹا فراہم کریں، اس کی درستگی کو یقینی بنائیں اور معلومات کو باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کریں۔ ڈی جی نیب نے کہا دونوں ادارے ہاؤسنگ سکیموں سے متعلق مالی امور کی شفاف نگرانی کیلئے ایسکرو اکاؤنٹس قائم کریں اور ہر منظور شدہ منصوبوں کیلئے کیو آر کوڈ سسٹم متعارف کرائیں، تاکہ عوام باآسانی منصوبوں کی تصدیق کر سکیں اور غیر قانونی یا غیر منظور شدہ ترقیاتی سرگرمیوں کی روک تھام ممکن ہو سکے ۔ ڈی جی نیب نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آن لائن سسٹم کو اس انداز میں تیار کیا جائے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے تقاضے پورے ہوں، جبکہ عوام کیلئے سہولت، ڈیٹا کی سکیورٹی اور ریئل ٹائم معلومات کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے ۔ 

