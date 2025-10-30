نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب تیندوا ،حکام کی دوڑیں
سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھا گیا،وائلڈ لائف حکام کوپائوں کے نشان ملے
اسلام آباد(آن لائن)نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر باؤنڈری کے قریب تیندواآگیا ،چیتے کودیکھتے ہی حکام کی دوڑیں لگ گئیں۔چیتے کو سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج میں بھی دیکھا گیا، تیندواگزشتہ روز رات کے وقت ایئرپورٹ کی باؤنڈری کے قریب دیکھا گیا، تیندوے کی نقل و حرکت کو وہاں سی سی ٹی کیمروں اور پیڑولنگ پر موجود اہلکاروں نے بھی دیکھا،فوٹیج میں تیندوے کو باڑ کے ساتھ ساتھ جنگل کی جانب بھاگتے دیکھا جا سکتا ہے ۔معلوم ہوا ہے کہ ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے تیندوے کی موجودگی کی اطلاع محکمہ وائلڈ لائف اسلام آباد کو دی گئی تو ایئرپورٹ پنجاب کی حدود میں ہونے پر معاملہ محکمہ وائلڈ لائف پنجاب راولپنڈی کو ریفر کردیاگیا۔ جس پرمحکمہ وائلڈ لائف راولپنڈی کی ٹیم نے ایئرپورٹ کے علاقے کا وزٹ کیا جہاں ٹیم کو تیندوے کے جنگل کی جانب جانے کے پاؤں کے نشانات بھی ملے تاہم اس وقت تک تیندوا جنگل کی طرف نکل کر غائب ہوچکا تھا۔