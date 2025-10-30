صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیٹرولیم ایکسپلوریشن کو تیل کمپنیوں کے مزید شیئرز ایکوائر کرنے کی اجازت

  پاکستان
پیٹرولیم ایکسپلوریشن کو تیل کمپنیوں کے مزید شیئرز ایکوائر کرنے کی اجازت

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) مسابقتی کمیشن نے پیٹرولیم ایکسپلوریشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو پی کے پی کرتھار (PKP Kirthar)، پی کے پی ایکسپلوریشن II (PKP Exploration II)اور پی کے پی کدنوری لمیٹڈ (PKP Kadanwari) کے حصص حاصل کرنے کی منظوری دے دی ہے ۔

کمیشن نے فیصلہ دیا کہ مجوزہ خریداری سے پاکستان کی اپ سٹریم آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن اور پروڈکشن مارکیٹ میں کسی قسم کی اجارہ داری پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ ٹرانزیکشن بنیادی طور پر کمپنی کی ملکیت کے ڈھانچے میں تبدیلی کے مترادف ہے ۔ 

