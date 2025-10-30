صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی:انڈین پینگولن کی غیرقانونی فروخت کرنے والا گروہ پکڑاگیا

  • پاکستان
راولپنڈی (خبرنگار)محکمہ وائلڈ لائف رینجرز نے انڈین پینگولن کی غیر قانونی فروخت کرنے والا گروہ پکڑ لیا،ایڈیشنل چیف وائلڈ لائف رینجرز رضوانہ امتیاز نے سوشل میڈیا پر جانور کی فروخت کے اشتہار پر ٹیم تشکیل دی ۔

وائلڈ لائف رینجرز ٹیم نے غیر قانونی فروخت کرنیوالے افراد کو سودا کرنے پر ٹریپ کیا ۔تین ملزمان جب فروخت کرنے آئے تو ان کو پکڑ لیا گیا ۔ملزمان کیخلاف بھاری جرمانے کے تین چالان بنا دیئے گئے ۔انڈین پینگولن کو قدرتی مسکن میں واپس چھوڑ دیا گیا۔

