وزارت خوراک کی گندم بیج کی نقل وحرکت روکنے پر تشویش
مطلوبہ دستاویزات رکھنے والی گاڑیوں کو نہیں روکاجا تا ،صوبائی حکام گندم کے بیج کی بین الصوبائی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کیلئے نگران کمیٹی تشکیل
اسلام آباد(نامہ نگار) وزارتِ قومی غذائی تحفظ و تحقیق میں وفاقی سیکرٹری کی زیرِ صدارت اجلاس ہواجس میں بیج کمپنیوں کی جانب سے تمام متفقہ معیاری طریقہ کار پر عمل درآمد کے باوجود گندم کے بیج کی بین الصوبائی نقل و حرکت میں رکاوٹوں کی اطلاعات موصول ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ۔صوبائی محکموں نے آگاہ کیا کہ وہ تمام بیج کی گاڑیاں جن کے پاس مطلوبہ نقل و حرکت کی دستاویزات موجود ہیں، انہیں اجازت دی جا رہی ہے ۔ اس موقع پر ایک اعلیٰ سطح نگرانی کمیٹی تشکیل دی گئی جو وفاقی سیکرٹری کی زیرِ صدارت ہر بدھ کو باقاعدگی سے اجلاس منعقد کرے گی تاکہ بین الصوبائی نقل و حرکت کا جائزہ لیا جا سکے ، یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ایف ایس سی اینڈ آر ڈی اپنے افسران کو ان تمام چیک پوسٹس پر تعینات کرے گا جو پنجاب کو دیگر صوبوں سے ملاتی ہیں تاکہ بیج کی دیگر صوبوں کو بروقت نقل و حرکت ہو سکے ۔