جی ایم سمیڈا تبدیل ،عامر ریاض ڈائریکٹر PNCA تعینات
جے ایس وزارت اوورسیزپاکستانی کی خدمات پنجاب حکومت کے سپرد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)مختلف محکموں میں افسروں کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جا ری کردئیے گئے ۔عامر ریاض کو ڈائریکٹر پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس تعینات کردیا گیا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفکیشن جاری کردیا ، عامر ریاض اے پی پی کے ملازم ہیں، ان کو ڈیپوٹیشن پر تین سال کے لیے ڈائریکٹر پی این سی اے تعینات کیا گیا ہے ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جنرل منیجر سمیڈ ا اور چیف ایم پی او وزارت آ ئی ٹی کے تقررو تبادلے کر دیئے ۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ گریڈ 19 کے افسر و جنرل منیجر سمیڈا صورت امان رانا کو تبدیل کر کے پنجاب حکومت میں تعینات اور محمد تنویر کو ایم پی سکیل ون میں چیف ایم پی او وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن تقرر کیا گیا ہے ۔جوائنٹ سیکرٹری وزارت اوورسیزپاکستانی کا پنجاب حکومت میں تبادلہ کر دیا گیا ،تبدیل ہونیوالے گریڈ 20 کے افسر سلمان غنی ہیں ۔