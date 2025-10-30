شوگرملز کی ویڈیو اینالیٹکس، سیمنٹ بیگز کی الیکٹرانک مانیٹرنگ کا حکم
چینی ملوں کیلئے جدید جی پی یو سسٹم کی تنصیب لازمی،پیداوار کی ٹریکنگ کی جائے گی ایف بی آر نے یکم نومبر سے بغیر ٹیکس سٹیمپ سیمنٹ بیگز کی ترسیل ممنوع قرار دیدی
لاہور(نیوز ایجنسیاں)فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے شوگرملز کی ویڈیو اینالیٹکس جبکہ سیمنٹ بیگز کی الیکٹرانک مانیٹرنگ کا حکم دیدیا۔عالمی مالیاتی فنڈ کی ایک اورشرط پوری کرنے میں اہم پیشرفت ہوئی ہے ۔ ایف بی آر نے شوگرملز کی ویڈیو اینالیٹکس کے ذریعے مانیٹرنگ لازمی قرار دیدی ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق شوگرملز مینوفیکچررز بغیر مانیٹرنگ پیداوار نہیں نکال سکیں گے ۔شوگر ملز کے لیے جدید جی پی یو سسٹم کی تنصیب لازمی قرار دیدی گئی۔ شوگر ملز کو کرشنگ سیزن سے پہلے مانیٹرنگ آلات نصب کرنے کی ہدایت کردی گئی۔ مانیٹرنگ آلات میں ویڈیو اینالیٹکس سسٹم کے ساتھ انضمام یقینی بنایا جائے ۔ایف بی آر نے پیداوار کی نگرانی کے لیے ویڈیو اینالیٹکس سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ شوگر ملز کی پیداوار کی ویڈیو اینالیٹکس سے ٹریکنگ کی جائے گی۔ایف بی آر نے یکم نومبر سے بغیر ٹیکس سٹیمپ سیمنٹ بیگز کی ترسیل کوممنوع قرار دیدیا، سیمنٹ شعبے میں ٹریک اینڈ ٹریس نظام نافذ ہوگیا۔ تمام بیگز پر یونیک آئی ڈی مارکنگ لازمی ہے ۔