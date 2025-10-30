پاکستان ، امارات کا کھجور کے شعبہ میں تعان پر اتفاق
سالانہ پیداوار 5لاکھ ٹن ، برآمدات کی مالیت 50ملین ڈالر، رانا تنویر وزیر خوراک کا آن لا ئن خطاب،پی اے آر سی میں اجلاس کی صدارت کی
اسلام آباد(نامہ نگار ) وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کی کھجور برآمدات کی مالیت 50 ملین امریکی ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ سالانہ پیداوار 5 لاکھ ٹن سے زائد ہے ۔بدھ کو ان خیالات کا اظہار انہوں نے کھجورکے شعبے میں دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے متحدہ عرب امارات کے وفد کے ساتھ آن لائن اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ ا س موقع پر پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے کھجور کے شعبے میں تعاون پر اتفاق کیا ۔ امارات کی جانب سے سیمیسولا نکولا ابیرے نے وفد کی نمائندگی کی ۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان میں تین جدید کھجور پراسیسنگ پلانٹس لگائے جا ئیں گے ۔ دریں اثنا رانا تنویر حسین نے پی اے آر سی کے سائنسدانوں پر زور دیتے ہوئے کہا وہ کسانوں، محققین کے ساتھ اپنے روابط کو مزید مضبوط بنائیں ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پی اے آرسی بورڈ آف گورنرز کے 49ویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیاجس میں رواں مالی سال کیلئے پی اے آرسی کے بجٹ کی منظوری دی گئی ۔