خیبرپختونخوا میں آلودگی پھیلانے والے 170سیکٹرز کی نشاندہی

سیمنٹ،ماربل ، سٹیل،ہوٹل، ہسپتال دیگر آلودگی والے سیکٹرز میں شامل کونسا سیکٹر زیادہ آلودگی کا باعث، انوائر مینٹل پروٹیکشن ایجنسی ریکارڈ ہی نہیں

 پشاور(بیورورپورٹ)خیبرپختونخوا میں بڑھتی آلودگی کے مسائل ، کونسا سیکٹر سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے کا باعث ہے ؟ خیبرپختونخوا انوائر مینٹل پروٹیکشن ایجنسی کے پاس ریکارڈ ہی نہیں،آلودگی پھیلانے والے عناصر کے خلاف کیا کارروائیاں کی گئیں ، ذرائع کے مطابق خیبرپختونخوا میں آلودگی پھیلانے والے 170 سیکٹرز کی نشاندہی کی گئی ہے ،سیمنٹ،ماربل ، سٹیل،ہوٹل، ہسپتال اور دیگر کا شمار آلودگی پھیلا نے والے سیکٹرز میں ہوتا ہے ، 1990 سے مرکزی اور ڈویژنل دفاتر میں ریکارڈ ہی نہیں ، خیبرپختونخوانوائر مینٹل پروٹیکشن ایجنسی نے مختلف سیکٹرز کو ڈیجیٹلا ئز کرنے کا فیصلہ کیا ، جس کے لئے باقاعدہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں ،ہر ٹیم 3 سے 5 اہلکاروں پر مشتمل ہوگی ،ہر سیکٹر کی میپنگ کی جائے گی، ڈپٹی ڈائریکٹر انوائر مینٹل پروٹیکشن ایجنسی ممتاز علی کے مطابق کس سیکٹر سے کونسا عنصر نکلتا ہے اور کتنی مقدار میں ؟ اب با آسانی معلوم ہوگا ۔

