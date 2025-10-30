صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دبئی جانیوالے مسافر سے ہیروئن اور نشہ آور گولیاں برآمد

  • پاکستان
دبئی جانیوالے مسافر سے ہیروئن اور نشہ آور گولیاں برآمد

راولپنڈی (این این آئی) اے ایس ایف نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی جانیوالے ایک مسافر کے سامان سے 1.706کلو گرام کرسٹل آئس ہیروئن اور 216گرام نشہ آور گولیاں برآمد کیں جو ملزم نے آٹا گوندھنے والی مشین کے خفیہ خانوں میں چھپا رکھی تھیں ۔ ملزم کو اے این ایف کے حوالے کر دیا گیا۔

 اے ایس ایف نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی جانیوالے ایک مسافر کے سامان سے 1.706کلو گرام کرسٹل آئس ہیروئن اور 216گرام نشہ آور گولیاں برآمد کیں جو ملزم نے آٹا گوندھنے والی مشین کے خفیہ خانوں میں چھپا رکھی تھیں ۔ ملزم کو اے این ایف کے حوالے کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

فیلڈ مارشل زبردست فائٹر اور مودی قاتل:ٹرمپ

لندن:تانبے کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ

تنزانیہ :انتخابات کے دن ملک بھر میں انٹرنیٹ بند

کولمبیا :طبی استعمال کیلئے بھنگ فروخت کرنیکی اجازت

نیویڈا دنیا کی پہلی 50کھرب ڈالر مالیت کی کمپنی بن گئی

روس:جوہری ہتھیار سے لیس زیر آب ڈرون کاکامیاب تجربہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak