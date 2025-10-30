دبئی جانیوالے مسافر سے ہیروئن اور نشہ آور گولیاں برآمد
راولپنڈی (این این آئی) اے ایس ایف نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی جانیوالے ایک مسافر کے سامان سے 1.706کلو گرام کرسٹل آئس ہیروئن اور 216گرام نشہ آور گولیاں برآمد کیں جو ملزم نے آٹا گوندھنے والی مشین کے خفیہ خانوں میں چھپا رکھی تھیں ۔ ملزم کو اے این ایف کے حوالے کر دیا گیا۔
