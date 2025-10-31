سیلاب بحالی کیلئے 100ارب مختص
بہاولپور (خبرنگار، سٹی رپورٹر)سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کا کام ریکارڈ مدت میں مکمل کیا سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 100 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔
ساڑھے 11 ارب روپے متاثرین کے اکاؤنٹس میں منتقل ہو چکے ہیں جبکہ 20 ارب روپے بینک آف پنجاب کو ٹرانسفر کر دئیے گئے ہیں۔ یہ بات سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سیلاب متاثرین بحالی پروگرام کے حوالے سے خیرپور ٹامیوالی میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے سروے 26 ستمبر کو شروع ہوا تھا اور وزیراعلیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک ماہ میں مکمل کیا جائے گا، جو 28 اکتوبر کو کامیابی سے مکمل ہوا۔ سیلاب متاثرین کے ایک لاکھ 80 ہزار اکاؤنٹس کھولے گئے ۔ سیلاب متاثرین کے کچے پکے مکانات اور فصلوں کے نقصانات کا ازالہ باعزت طریقے سے کیا جا رہا ہے ، نقد رقم اور ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے ۔
صرف 26 دن کے قلیل عرصہ میں سیلاب متاثرین کے ازالے کا عمل شروع کرنا حکومتِ پنجاب کی بڑی کامیابی ہے ۔ سیلاب کے دوران اتنا کام کیا گیا کہ عقل دنگ رہ گئی، حکومت نے ایک مٹھی کی طرح اکٹھے ہو کر کام کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں صرف ایک ماہ میں ازالے کا آغاز کر دیا گیا، جو کہ ایک ریکارڈ کامیابی ہے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے مالی امداد وصول کرنے کے لیے آئے ہوئے سیلاب متاثرین سے خطاب میں کہا کہ پنجاب کے 27 اضلاع کی 72 تحصیلوں میں سیلاب متاثرین کا سروے 100 فیصد مکمل کر لیا گیا ہے ۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف عوامی مسائل کے حل کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر آبپاشی کاظم علی پیرزادہ نے کہا کہ وہ 24 سال سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور ذاتی طور پر پاکستان مسلم لیگ (ن)کے شکر گزار ہیں کیونکہ وہ ملک میں عوام کی واحد نمائندہ جماعت ہے جو عوام کی خدمت کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سیلاب متاثرین سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ۔