سیاست سے میری ریٹائرمنٹ تاحیات
لاہور(نمائندہ دنیا) تحریک منہاج القرآن کے بانی و سرپرست شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے کینیڈا میں پاکستانی صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے حالات اور عوام کی بہتری کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں سیاست سے میری ریٹائرمنٹ تاحیات ہے ۔
سیاست میں جتنا میرے حصے کا کام تھا ،کر دیا۔ سیاسی خبروں سے کوئی دلچسپی نہیں اور نہ ہی جاننے کی کوشش کرتا ہوں اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہوتا ہے البتہ تعلیمی، تدریسی، فکری، اجتہادی امور و مسائل پر لکھتا رہتا ہوں اور میرے مختلف مواقع پر کیے گئے خطابات کی سیریز ویڈیو کلپس میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے فروغ پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم پر کی جانے والی سرمایہ کاری کبھی رائیگاں نہیں جائے گی۔