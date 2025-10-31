پاکستان،افغانستان جنگ بندی کے تسلسل پر متفق :نگرانی اور تصدیق کا باقاعدہ نظام قائم ہو گا خلاف ورزی پر سزا وار ٹھہرایا جائیگا:ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ
جنگ بندی افغانستان سے پاکستان کیخلاف دہشتگردی نہ ہونے ، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کیخلاف اقدامات سے مشروط، مزید تفصیلات اور طریقہ کار 6 نومبر کو استنبول کے اعلیٰ سطح اجلاس میں طے ہونگے پورے ملک بالخصوص خیبر پختونخوا کو دہشتگردوں اور ان کے سہولت کاروں سے مکمل طور پر پاک کیا جائے گا :آرمی چیف عاصم منیر کا پشاور میں جرگے سے خطاب،قبائلی عمائدین کا مکمل تعاون کرنے کے عزم کااظہار
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان اور افغانستان نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کرلیا، نگرانی اور تصدیق کا باقاعدہ نظام قائم ہو گا ، خلاف ورزی پر سزاوار ٹھہرایا جائے گا۔ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات کے مشترکہ اعلامیہ کے مطابق استنبول میں 25 سے 30 اکتوبر تک مذاکرات ہوئے جن کا مقصد 18تا 19 اکتوبر کے دوحا مذاکرات میں طے پانے والی جنگ بندی کو مضبوط بنانا تھا۔ مذاکرات کا مقصد پاکستان کی طرف سے ایک ہی بنیادی مطالبے پر پیش رفت حاصل کرنا تھاکہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے مؤثر طور پر روکا جائے اور بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں، خصوصاً فتنہ الخوارج (ٹی ٹی پی)اور فتنہ الہندوستان (بی ایل اے ) کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کئے جائیں،یہ مذاکرات کئی موقعوں پر تعطل کا شکار ہوتے دکھائی دئیے ۔ خاص طور پر ایک روز قبل صورتحال یہ تھی کہ بات چیت کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ پائی تھی اور پاکستانی وفد واپسی کی تیاری کر چکا تھا، تاہم میزبان ممالک ترکیہ اور قطر کی درخواست اور افغان طالبان وفد کی طرف سے پہنچائی گئی التماس کے بعد پاکستان نے ایک بار پھر امن کو ایک موقع دینے کے لیے مذاکراتی عمل کو جاری رکھنے پر رضامندی ظاہر کی۔
اعلامیہ کے مطابق گزشتہ روزہونے والے مذاکرات میں تمام فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا ہے ،جنگ بندی کے نفاذ کی مزید تفصیلات اور طریقہ کار 6 نومبر 2025 کو استنبول میں اعلیٰ سطح کے اجلاس میں طے کیے جائیں گے ،جنگ بندی پر رضامندی اس بات سے مشروط ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے دہشت گرد گروہوں کے خلاف واضح، قابلِ تصدیق اور مؤثر کارروائی کریں گے ۔اعلامیہ کے مطابق تمام فریقین اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ جنگ بندی کی نگرانی اور تصدیق کے لیے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا جائے گا، جو امن کی خلاف ورزی کی صورت میں خلاف ورزی کرنے والے فریق کو سزاوار ٹھہرائے گا۔اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ بطور ثالث، ترکیہ اور قطر دونوں فریقوں کی فعال شرکت کی قدر کرتے ہیں اور دائمی امن اور استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان سمیت اپنے تمام ہمسایوں سے امن چاہتا ہے ، تاہم افغان سرزمین سے دہشت گردی قبول نہیں، پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے مکمل طور پر پاک کیا جائے گا ۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پشاور کا دورہ یا، جہاں انہوں نے قبائلی عمائدین کے جرگے سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پشاور پہنچنے پر کور کمانڈر پشاور نے ان کا استقبال کیا، آرمی چیف کو کور ہیڈکوارٹرز پشاور میں سکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔اعلامیے کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سرحدی امن، آپریشنل تیاری اور پاک-افغان سرحد پر امن واستحکام کے لیے جاری انسدادِ دہشت گردی کی کوششوں پر جامع بریفنگ دی گئی۔
آرمی چیف نے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے قبائلی عوام کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا اور حالیہ پاک افغان کشیدگی کے دوران سکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون پر قبائلی عوام کو خراج تحسین پیش کیا۔فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبرپختونخوا کے بہادر عوام کی لچک اور قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان سمیت اپنے تمام ہمسایوں سے امن چاہتا ہے ، تاہم اپنی سرزمین پر افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔آرمی چیف نے واضح کیا کہ افغانستان کی جانب سے مسلسل دہشت گردی کے باوجود پاکستان نے گزشتہ چند برسوں میں تحمل کا مظاہرہ کیا اور پاک-افغان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سفارتی اور معاشی سطح پر متعدد اقدامات کیے ۔پاک فوج کے سربراہ نے افغان طالبان کے رویے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان بھارتی حمایت یافتہ گروہوں ‘فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان’ کے خلاف کارروائی کے بجائے ان کی پشت پناہی اور انہیں ہر ممکن مدد فراہم کر رہے ہیں،انہوں نے قبائلی عمائدین کو یقین دلایا کہ پاکستان، بالخصوص خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے مکمل طور پر پاک کیا جائے گا اور ملک بھر سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔
قبائلی عمائدین نے دہشت گردی اور افغان طالبان کے خلاف فوج سے مکمل تعاون کا عزم دہرایا، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فتنہ الخوارج کی گمراہ کن سوچ کو خیبر پختونخوا کے قبائل میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں۔دریں اثنا سکیورٹی فورسز نے مختلف کارروائیوں میں انتہائی مطلوب خارجی کمانڈرسمیت 22 دہشتگرد ہلاک کردئیے ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 29 اور 30 اکتوبر کی درمیانی شب خیبرپختونخوا کے ضلع باجوڑ میں سکیورٹی فورسز نے ایک گروہ کی نقل و حرکت کا سراغ لگایا جو پاک افغان سرحد کے راستے دراندازی کی کوشش کر رہا تھا۔پاک فوج کے جوانوں نے موثر کارروائی کرتے ہوئے خوارج کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ عین نشانے پر اور مہارت سے کی گئی کارروائی کے نتیجے میں 4 خوارج جن میں ایک اہم خارجی رہنما امجد عرف مزاحم بھی شامل تھا ہلاک ہو گئے ۔ہلاک خارجی کمانڈر امجدخارجی نور ولی کا نائب اور بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کی رہبری شوریٰ کا سربراہ تھا۔ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا اور حکومتِ پاکستان نے اس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی کیونکہ وہ افغانستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے اندر متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہا۔آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ عبوری افغان حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹھوس اقدامات کرے تاکہ افغان سرزمین کو خارجی پراکسیز کی جانب سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے ۔ یہ واقعہ ایک بار پھر اس موقف کی تصدیق کرتا ہے کہ افغان سرزمین کو فتنہ الخوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سکیورٹی فورسز وطنِ عزیز کی سرحدوں کے دفاع کے عزم پر مضبوطی سے قائم ہیں۔علاقے میں بھارتی حمایت یافتہ خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے ۔ ادھر سکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع کوئٹہ اورکیچ میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران فتنہ الہندوستان کے 18 دہشت گرد ہلاک کر دئیے ۔ پہلا آپریشن ضلع کوئٹہ کے علاقے میں چلتن پہاڑوں میں کیا گیاجہاں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر فورسز نے کارروائی کی جس میں فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعدبھارتی حمایت یافتہ 14 دہشت گرد ہلاک کر دئیے گئے ۔دوسری کارروائی ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ میں کی گئی جہاں دہشتگردوں کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کارروائی میں 4 دہشت گرد مارے گئے ۔ دونوں مقامات پر کارروائیوں میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکا خیز مواد برآمد کیا گیا ہے ۔ ہلاک دہشت گرد دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے ۔ علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشنز جاری ہیں تاکہ کسی بھی بھارتی پراکسی فتنہ الہندوستان سے وابستہ دہشت گرد کو ختم کیا جا سکے ۔صدر مملکت آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے دہشتگردوں کیخلاف موثر کارروائی پر سکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا بہادر سکیورٹی فورسز نے وطنِ عزیز کی سرحدوں کے دفاع میں ایک اور نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے ۔