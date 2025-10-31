ٹرمپ نے ایٹمی تجربات فوری شروع کرنیکا حکم دیدیا:امریکا محصولات میں کمی اور چین نایاب معدنیات کی سپلائی جاری رکھے گا:دونوں صدور کا اعلان
شی جن پنگ اور ٹرمپ کی 6سال بعد ملاقات ، نایاب معدنیات کی امریکا کو فراہمی کیلئے 1 سال کا معاہدہ ،چین سویابین خریدے گا،ٹیرف 57سے 47فیصد کردیا اپریل میں چین جاؤں گا :امریکی صدر ،دونوں ملکوں کو بدلہ لینے کے خطرناک چکر میں نہیں پڑنا چاہئے :چینی صدر،جوہر ی تجربات قبول نہیں کئے جاسکتے :اقوام متحدہ
بوسان (اے ایف پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے گزشتہ روزملاقات کے دوران تجارتی کشیدگی کم کرنے اور اقتصادی تعاون کو بہتر بنانے پر اتفاق کر لیا، جس کے تحت واشنگٹن نے محصولات میں کمی جبکہ بیجنگ نے نایاب معدنیات کی سپلائی جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے ،دونوں ملکوں میں ایک سالہ تجارتی معاہدہ طے پاگیا ،امریکا نے فوری طور پر چین پر ٹیرف بھی 10فیصد کم کردیا ۔ٹرمپ نے چھ سال بعد شی جن پنگ سے ہونے والی ملاقات کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا جبکہ چینی صدرنے کہا کہ دونوں ممالک نے ایک اہم اتفاقِ رائے حاصل کیا ہے جو عالمی سپلائی چینز پر دباؤ کم کرے گا۔ امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے طیارے ایئرفورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات بہترین رہی، بات چیت حیرت انگیز تھی، کئی اہم فیصلے کئے گئے ، چین فوری طور پر امریکا سے بڑی مقدار میں سویا بین اور دیگر زرعی مصنوعات خریدے گا جو امریکا کی دیہاتی ریاستوں کیلئے ایک اہم مسئلہ تھا۔
ساتھ ہی دونوں ممالک نے نایاب معدنیات کی فراہمی کیلئے ایک سال قابلِ توسیع معاہدے پر بھی اتفاق کیا۔چین کی وزارتِ تجارت نے بھی اعلان کیا کہ وہ نایاب معدنیات کی برآمد پر عائد کچھ پابندیاں ایک سال کیلئے معطل کرے گا۔ٹرمپ نے کہا کہ شی جن پنگ نے فینٹانائل جیسے مہلک نشہ آور کی سمگلنگ روکنے کے لئے سنجیدہ کوششوں کا وعدہ کیا ہے ۔ چین پر عائد ٹیرف 57 فیصد سے کم کر کے 47 فیصد کر رہے ہیں ۔ اپریل میں چین کا دورہ کروں گا، صدر شی جن پنگ بھی امریکا کا دورہ کریں گے ۔ ٹرمپ نے کہاکہ انہوں نے یوکرین کے معاملے پر صدر شی کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے ، ہم اس بات پر متفق ہیں کہ دونوں فریق لڑ رہے ہیں اور میرے خیال میں کبھی کبھی آپ کو انہیں لڑنے دینا پڑتا ہے لیکن ہم یوکرین پر مل کر کام کرنے جا رہے ہیں۔انہوں نے واضح کیا کہ ملاقات کے دوران تائیوان کا معاملہ زیرِ بحث نہیں آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو زبردست ملاقات قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چینی صدر ایک عظیم رہنما ہیں۔ ملاقات ایک گھنٹہ 40 منٹ جاری رہی جو کہ طے شدہ دورانیہ سے زیادہ تھی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان چھ سال بعد پہلی بار بالمشافہ ملاقات ہوئی ۔چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین اور امریکا کی مذاکراتی ٹیموں نے دو طرفہ تجارت اور معیشت سے متعلق اہم مسائل کے حل پر بنیادی اتفاقِ رائے حاصل کر لیا ہے ۔ شی جن پنگ نے اپنے بیان میں کہاکہ ہماری تجارتی اور اقتصادی ٹیموں نے ان کلیدی معاملات کے حل کے طریقہ کار پر بنیادی اتفاق کیا ، جن پر دونوں ممالک کو تشویش تھی اور اس سلسلے میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے ۔ ان کا کہناتھاکہ چین اور امریکاکو شراکت دار اور دوست ہونا چا ہئے یہ تاریخ کا سبق بھی ہے اور موجودہ وقت کی ضرورت بھی۔انہوں نے اعتراف کیا کہ دونوں ممالک کے حالات مختلف ہونے کی وجہ سے بعض اوقات اختلافِ رائے ہونا فطری بات ہے کیونکہ دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان کبھی کبھار رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ چین اور امریکا کو بدلہ لینے کے خطرناک چکر میں نہیں پڑنا چاہئے ، بات چیت محاذ آرائی سے بہتر ہے ، امریکاکے ساتھ تعلقات مجموعی طور پر مستحکم ہیں، چین اور امریکا دونوں کی ٹیموں کوبات چیت پر فالو اپ کرنا چاہئے جب کہ چین اور امریکا کے تعلقات کو وسعت دینے کیلئے تجارت اور معیشت کو بنیادی عنصر ہونا چاہئے ۔
بوسان (رائٹرز ، اے ایف پی )امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو 33 سال بعد پہلی بار جوہری تجربات دوبارہ شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ اعلان انہوں نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کے آغاز سے چند منٹ قبل سوشل میڈیا پلیٹ فارم "ٹروتھ سوشل"پر ہیلی کاپٹر میرین ون میں سفر کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ امریکی جوہری پروگرام کو روس اور چین کے برابر لانے کیلئے پنٹاگون کو ہدایات دے رہے ہیں۔ٹرمپ نے کہا چونکہ دیگر ممالک جوہری تجربات کر رہے ہیں، میں نے محکمہ جنگ کو ہدایت کی ہے کہ ہم بھی مساوی بنیادوں پر اپنے ایٹمی ہتھیاروں کا تجربہ کریں، یہ عمل فوراً شروع ہوگا۔ٹرمپ کا یہ اقدام چین اور روس دونوں کو اشارہ سمجھا جا رہا ہے ،چین نے گزشتہ پانچ برسوں میں اپنا جوہری ذخیرہ دوگنا کر لیا ہے جبکہ روس گزشتہ دنوں جوہری توانائی سے چلنے والے میزائل اور ٹارپیڈو کے تجربات کر چکا ہے ۔یہ واضح نہیں کہ ٹرمپ کا حکم زیرِ زمین جوہری دھماکوں سے متعلق ہے یا صرف جوہری ہتھیاروں کے میزائل ٹیسٹ سے ۔واشنگٹن واپس جاتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ جب دوسرے ممالک تجربات کر رہے ہیں تو ہمارا نہ کرنا مناسب نہیں،ہم چاہیں گے کہ جوہری ہتھیاروں میں کمی ہولیکن ہمارے پاس سب سے زیادہ ہیں۔انہوں نے کہاکہ ہم نے جنوبی کوریا کو اپنی پہلی جوہری آبدوز بنانے کی اجازت بھی دیدی ہے ۔ چین کی وزارتِ خارجہ نے امریکا سے جوہری تجربات پر عائد عالمی پابندیوں کا احترام کرنے کی اپیل کی ہے ۔جب ٹرمپ نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ چین بھی امریکا اور روس کے ساتھ جوہری ہتھیاروں میں کمی کی بات چیت میں شامل ہو تو بیجنگ نے جواب دیا کہ ہمارا جوہری ذخیرہ بہت چھوٹا ہے ، لہٰذا یہ مطالبہ غیر منطقی ہے ۔
روس نے بھی امریکا کے ساتھ بڑھتے ہوئے جوہری تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے ۔ کریملن نے واضح کیا کہ بوریوسٹینک کروز میزائل اور پوسائیڈن آبدوزی ڈرون کے تجربات جوہری دھماکے نہیں تھے بلکہ ایسے نظاموں کے تجربات تھے جو مستقبل میں جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔کریملن کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا یہ تجربات کسی بھی صورت میں جوہری تجربات تصور نہیں کئے جا سکتے ، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات صدر ٹرمپ تک صحیح طور پر پہنچائی گئی ہوں گی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جوہری تجربات کسی بھی حالت میں قابلِ اجازت نہیں۔اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا کہ سیکرٹری جنرل بارہا خبردار کر چکے ہیں کہ موجودہ جوہری خطرات پہلے ہی خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں، ایسے ہر اقدام سے گریز کیا جانا چاہئے جو غلط اندازے یا کشیدگی میں اضافہ کا باعث بنے اور تباہ کن نتائج پیدا کرے ،جوہری تجربات کسی بھی صورتحال میں قبول نہیں کئے جا سکتے ۔ یاد رہے کہ امریکا نے آخری بار 1992 میں ایٹمی دھماکا کیا تھا جس کے بعد صدر جارج ڈبلیو بش نے ایٹمی تجربات پر پابندی عائد کر دی تھی۔1996 میں جامع ایٹمی تجربہ بندی معاہدہ (سی ٹی بی ٹی )پر دستخط کئے گئے ۔