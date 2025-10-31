سیلز ٹیکس فراڈ کرنیوالوں کا3ہفتوں میں سراغ لگانے کی ہدایت ،ہزاروں طلبہ اے آئی تربیت کیلئے سعودیہ جائینگے:وزیر اعظم
قوم کے بیٹوں ، بیٹیوں کی بہتری کیلئے جتنے بھی وسائل ہیں نچھاور کرینگے ،پاکستان کو عظیم بنائیں گے :لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب ایف بی آر اصلاحات کے جائزہ اجلاس کی صدارت،پرال کے نظام کا فرانزک آڈٹ کرایا جائے :شہباز شریف ،صدر سے ملاقات،محسن نقوی بھی ملے
اسلام آباد (نامہ نگار ،اے پی پی ،مانیٹرنگ ڈیسک )وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی عرب اے آئی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے ، ہزاروں طلبہ کو اے آئی کی تربیت کیلئے سعودی عرب بھجوائیں گے ، ایک لاکھ لیپ ٹاپ سو فیصد میرٹ پرتقسیم کئے جارہے ہیں ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز اسلام آباد میں پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ سکیم 2025 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔علاوہ ازیں ایف بی آر میں اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے سیلز ٹیکس فراڈ کرنے والے اداروں، کمپنیوں اور افراد کا تین ہفتوں کے اندر سراغ لگا کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پرال کے نظام کا بین الاقوامی کنسلٹینسی فرم سے فرانزک آڈٹ کرایا جائے ۔ادھر وزیراعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی ، بلوچستان سے رکن قومی اسمبلی میاں خان بگٹی نے الگ الگ ملاقات کی جبکہ وزیراعظم نے ایوان صدر جا کر صدرمملکت سے ملاقات کی۔
تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں لیپ ٹاپ سکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے مزید کہا کہ اب لیپ ٹاپ سے بات بہت آگے چلی گئی ، آج اے آئی، آئی ٹی، جدید مہارت اورٹیکنالوجییز دنیا میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں، ایک لاکھ لیپ ٹاپس پر 40، 50 ارب روپے خرچ ہوچکے لیکن قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں کی تعلیم، ہنر اور ان کو عظیم پاکستانی بنانے کیلئے 50 ارب تو کیا 500 ارب بھی خرچ ہو جائیں تو پروا نہیں،تمام وسائل نچھاور کرینگے ۔وزیراعظم نے کہا کہ سعودی عرب نے پاکستان کے نوجوانوں کو اے آئی اور آئی ٹی میں مفت تربیت فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے ،پوری کوشش ہوگی سعودی ویژن 2030ء اور فیفا ورلڈ کپ کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگا کرہزاروں لاکھوں ہنر مند بچے اور بچیوں کو سعودی عرب بھجوائیں گے ،سعودی عرب کے معاشی پیکج پر عملدرآمد سے پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی ،پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانی ہے ۔وزیراعظم نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کیلئے سب کچھ کرنے کیلئے تیار ہے ، پاکستان کیلئے معاشی پیکج دینے پر سعودی ولی عہد و وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کیا ہے ۔
وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ ہمیں فخر ہے پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے آرٹیفیشل انٹیلی جنس کی پالیسی دی ، آج پاکستان کے بچوں کا مستقبل وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر محفوظ بنا رہے ہیں ۔ اس موقع پر وفاقی وزرا عطااللہ تارڑ، طلال چودھری ، چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود، طلبہ اور ان کے والدین کی بڑی تعداد موجود تھی، طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کئے گئے ۔دوسری طرف وزیراعظم کی زیر صدارت جائزہ اجلاس میں وفاقی وزرا عطا اﷲتارڑ، محمد اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ، ڈاکٹر مصدق مسعود ملک، علی پرویز ملک، بلال اظہر کیانی، چیئرمین ایف بی آر اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسروں نے شرکت کی ۔ اجلاس میں وزیراعظم کو واشنگٹن میں منعقدہ سالانہ ورلڈ بینک کانفرنس میں ایف بی آر کی شمولیت کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ موجودہ ڈیجیٹل نظام میں صلاحیت موجود ہے کہ معلومات میں تبدیلی سے صارف کا آئی پی ایڈریس بھی سسٹم میں درج ہو جائے گا اور ٹیکس فراڈ ممکن نہیں ہو گا۔ اجلاس میں 2018-2019 میں شروع سیلز ٹیکس فراڈ کے حوالے سے تشکیل کردہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے سیلز ٹیکس فراڈ کے حوالے سے وزیراعظم کو رپورٹ پیش کی ۔ وزیر اعظم نے فراڈ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ پرال کے نظام کا بین الاقوامی کنسلٹینسی فرم سے فرانزک آڈٹ کروایا جائے ۔
ادھر وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے جمعرات کو اسلام آباد میں ملاقات کی ہے ۔ وزیر داخلہ نے وزیراعظم کو اپنے حالیہ دورہ عمان اور ایران کے حوالے سے آگاہ کیا اورمتعلقہ وزارت کے امور بارے گفتگو کی۔علاوہ ازیں وزیراعظم شہباز شریف سے بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی میاں خان بگٹی نے بھی ملاقات کی اوراپنے حلقہ انتخاب کے سیاسی امور سے آگاہ کیا ۔مزید برآں وزیراعظم شہباز شریف نے ایوان صدر جا کر صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی ۔ذرائع کے مطابق ملاقات میں آزاد کشمیر میں اِن ہاؤس تبدیلی پر بات چیت ہوئی۔ شہباز شریف نے آصف زرداری کو دورۂ سعودی عرب، حکومتی اور سیاسی معاملات پر بریفنگ دی،پاک افغان کشیدگی پربھی تفصیلی گفتگو ہوئی جبکہ نئے وزیرِ اعظم آزاد کشمیر کے نام اور حکومت سازی پر بھی بات چیت کی گئی۔اس موقع پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف، سینیٹر شیری رحمن، فاروق ایچ نائیک ، سید نوید قمر ،وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیراعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثنائاللہ ، وزیرِ قانون اعظم نذیر تارڑ، طارق فضل چودھری بھی موجود تھے جبکہ نائب وزیرِ اعظم و وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے ۔