سپریم کورٹ :پاکستانی خاتون سے شادی پر افغان شہری کو شہریت دینے کا فیصلہ معطل
شہریت کس بنیاد پر دی جا سکتی؟دیکھنا ضروری ہے کوئی شخص دیوار پھلانگ کر آیا یا دروازے سے ، جسٹس مسرت ہلالی افغان شہری کیلئے ویلڈ ویزا شرط:وکیل نادرا،پشاورہائیکورٹ فیصلے پرتوہین عدالت درخواستیں دائرکی جارہیں:ایڈیشنل اٹارنی
اسلام آباد (کورٹ رپورٹر،دنیا نیوز)سپریم کورٹ نے افغان شہری کو پاکستانی خاتون سے شادی کی بنیاد پر پاکستانی شہریت دینے کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے افغان شہری کو پاکستان اوریجن کارڈ کے اجراء کے معاملے کی سماعت کی۔ایڈیشنل اٹارنی جنرل رانا اسد اللہ نے مؤقف اپنایا کہ یکم دسمبر 2023 کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاق نے اپیل دائر کر رکھی ہے ، ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا کہ اگر کوئی مرد افغان شہری پاکستانی خاتون سے شادی کرے تو اسے پاکستان اوریجن کارڈ (پی او سی)اور شہریت دی جائے ، تاہم حکومت کو شہریت دینے والے حصے پر اعتراض ہے ۔جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ شہریت کس بنیاد پر دی جا سکتی ہے اور کل کتنے درخواست گزار ہیں؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اب تک 117 درخواست گزار سامنے آئے ہیں، جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیئے کہ یہ تو وہ ہیں جو سامنے آگئے ہیں۔وکیل نادرا نے مؤقف اپنایا کہ پاکستانی خاتون سے شادی کرنے والے افغان شہری کیلئے ویلڈ ویزا کی شرط بھی ہے ، جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیئے کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کوئی شخص دیوار پھلانگ کر آیا یا دروازے سے داخل ہوا۔ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت عظمیٰ کو آگاہ کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں توہین عدالت کی درخواستیں بھی دائر کی جا رہی ہیں۔سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا اور سماعت ملتوی کر دی۔