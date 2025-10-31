ن لیگ مساجد کے آئمہ کو صرف دس ہزار سے خریدنے کی کوشش کررہی:فضل الرحمٰن
ہم ایسے دس ہزار حکومت کے منہ پر مارتے ہیں، مدارس کیخلاف سازشوں کا مقابلہ کرینگے ،علما کی کردار کشی بند کی جائے حکومت کے بیرونی دبا ؤ پر غلط اقدامات ، افغان مسئلہ طاقت سے حل نہیں ہو گا:ختم نبوت کانفرنس سے خطاب ، پریس کا نفرنس
چنیوٹ، چناب نگر (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار)عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام منعقدہ 44ویں عظیم الشان آل پاکستان سالانہ دوروزہ ختم نبوت کانفرنس مسلم کالونی چناب نگر کے پہلے دن کے روح پرور مناظردیکھنے میں آئے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب کو ختم نبوت زندہ باد کے نعروں کی گونج میں سٹیج پر لایا گیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ مدارس کیخلاف سازش ہو رہی ہے ، مسلم لیگ ن کے پی کے کی طرح یہاں ہمارے آئمہ کو صرف 10 ہزار میں خریدنا چاہتی ہے ،ہم ایسے دس ہزار حکومت کے منہ پر مارتے ہیں۔ کانفرنس کے مقررین نے قومی اقلیتی حقوق ایکٹ کمیشن 2025ء کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ ایکٹ آئین پاکستان کی اسلامی دفعات کے خلاف سازش ہے ۔
کانفرنس کے مقررین نے کہا کہ دینی مدارس و مساجد امت مسلمہ کے روحانی و تعلیمی قلعے ہیں، ان کی خود مختاری، سالمیت اور دینی تشخص کا مکمل احترام کیا جائے ۔ علمائے کرام اور دینی مدارس کی کردار کشی کا سلسلہ بند کیا جائے ۔ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی بنیاد، اتحاد امت کی پہچان اور اسلامی عقائد و اعمال کے لیے بنیادی مشعل راہ ہے ۔ مقررین نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت اور فتنہ قادیانیت کے متعلق تازہ ترین صورت حال پر روشنی ڈالتے ہوئے فلسطین پر اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی۔ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ قادیانیت کو عالمی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل ہے ،انہوں نے کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں کسی کا باپ بھی اسلام کا بال بیکا نہیں کرسکتا۔ دینی مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ۔
میں اسٹیبلشمنٹ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دینی مدارس کے خلاف آپ کی ہر سازش کا مقابلہ کیا جائے گا۔ مسلم لیگ ن خیبر پختونخوا حکومت کی طرح ہماری مساجد کے علما کو دس ہزار سے خریدنا چاہتی ہے ۔ ہم ایسے دس ہزار حکومت کے منہ پر مارتے ہیں۔ مولانا عزیز الرحمن جالندھری، مولانا اللہ وسایا، مولانا محمد امجد خان، مولانا عبدالقیوم حقانی، مولانا محمد انس، مولانا محمد اسماعیل شجاع آبادی اور دیگر مقررین نے کہا کہ تحفظ ختم نبوت کا کام حصول شفاعت محمدی ﷺ ہے ۔ علاوہ ازیں پریس کا نفرنس میں مولانا فضل الرحمٰن نے کہا کہ حکومت کسی بیرونی دباؤ کے تحت غلط اقدامات کر رہی ہے ۔
طاقت سے افغان مسئلہ حل نہیں ہو نا، آ ج کے پی کے میں عام آدمی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ،امریکا سے تعلقات کے لئے چین کی دوستی کی قربانی نہیں دینی چا ہیے ایسے اقدامات سے ہم خطے میں تنہا ہو رہے ہیں ،طاقت استعمال کرنی ہے تو افغانستان میں جا کر کریں ،جماعتوں پر پابندیاں لگانے کی بجائے مذاکرات کئے جائیں افغانستان اور ہم دو برادر اسلامی ملک ہیں سرحد کے آر پار ایک ہی قوم بستی ہے سی پیک کے حوالے سے ہم چین کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کہاں ہے جو کہتا تھا میں نے غزہ میں جنگ بند کرائی۔ ہم ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے کسی فارمولے کو نہیں مانتے ۔فلسطین کی آزادی امت مسلمہ کی منزل ہونی چا ہیے ۔