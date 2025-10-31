وزیراعظم آزادکشمیر کی نامزدگی پر پیپلز پارٹی کے دو بڑوں میں اختلافات:تاخیر پر وفاقی حکومت کا اظہار تشویش
ایک شخصیت چودھری یاسین، دوسری فیصل راٹھور کووزیراعظم لاناچاہتی، ڈیڈ لاک برقرار ر ہا تو لطیف اکبر کانام آ سکتا ہے معاملہ پیپلز پارٹی ہینڈل کر رہی ،عملاً کام چھوڑ چکی ، امیدوار جلد فائنل کریں:وفاقی حکومت،ڈیڈ لاک آج ختم ہونیکاامکان
اسلام آباد (عدیل وڑائچ)وزیر اعظم آزاد کشمیر کی نامزدگی کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے درمیان اختلافات کے باعث ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا جو آزاد کشمیر میں سیاسی بحران کا موجب بن رہا ہے ، ذمہ دار ذرائع نے روزنامہ دنیا کو بتایا ہے کہ ڈیڈ لاک وزیر اعظم کیلئے دو ناموں چودھری یاسین اور فیصل ممتاز راٹھور پر ہے ۔ ایک ایسے وقت میں جب پیپلز پارٹی یہ اعلان کر چکی ہے کہ وہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے جا رہی ہے ۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے استعفی ٰدینے سے بھی انکار کر دیا ۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نمبر گیم پوری ہونے کے باوجود تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جاسکی کیونکہ قائد ایوان کا نام فائنل نہیں ہو سکا۔ نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کیلئے پیپلز پارٹی کی ایک بڑی شخصیت چودھری یاسین کی حمایت کر رہی ہے مگر دوسری شخصیت وزیر اعظم کی نامزدگی کیلئے فیصل ممتاز راٹھور کی حمایت کر رہی ہیں۔
اگرچہ چودھری یاسین ایک مضبوط امیدوار دکھائی دے رہے ہیں، اگر ان دونوں ناموں پر پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک برقرار رہا ہے تو چودھری لطیف اکبر کا نام بھی سامنے آ سکتا ہے ۔ ان دونوں ناموں پر ڈیڈ لاک کے باعث تحریک عدم اعتماد کا معاملہ التوا کا شکار ہوتا جا رہا ہے ۔ گزشتہ روز ایوان صدر میں ہونے والی اہم بیٹھک میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی حکومت کے نمائندوں نے صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو سے ملاقات کی جس میں وفاقی حکومت کے اراکین کی جانب سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ معاملہ پیپلز پارٹی ہینڈل کر رہی ہے اور آزاد کشمیر میں حکومت سازی چونکہ پیپلز پارٹی نے کرنی ہے تو اس معاملے کو غیر ضروری التوا کا شکار نہ کیا جائے کیونکہ اس سے سیاسی اور انتظامی بحران پیدا ہو رہا ہے ، حکومتی اراکین نے کہا کہ چونکہ پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کا اعلان کر چکی ہے تو وہاں کی حکومت عملاً کام چھوڑ چکی مگر نئی حکومت سازی کا عمل رک گیا ہے ، اس لئے اپنا امیدوار جلد فائنل کر کے اس معاملے کو نمٹایا جائے ۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی آج ہونے والی بیٹھک میں ڈیڈ لاک ختم ہونے کا امکان ہے ۔