پاکستان ، یورپی یونین کا ہجرت نقل و حرکت کے مکالمہ کا تیسرا اجلاس
اسلام آباد (اے پی پی) یورپی یونین کے وفد نے ہجرت اور افرادی قوت کی نقل و حرکت کے شعبہ میں پاکستان کے بڑھتےہوئے تعاون کو سراہا ہے ۔
وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان۔یورپی یونین ہجرت و نقل و حرکت کے مکالمہ کا تیسرا اجلاس وزارتِ خارجہ میں منعقد ہوا، پاکستان کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل یورپ عرفان احمد جبکہ یورپی یونین کی جانب سے نائب ڈائریکٹر جنرل برائے ہوم یوہانس لوشنر نے اپنے اپنے وفود کی قیادت کی۔ فریقین نے گزشتہ روز ہونے والی پاکستان۔یورپی یونین مشترکہ ری ایڈمیشن کمیٹی کے 16ویں اجلاس اور پاکستان۔یورپی یونین ٹیلنٹ پارٹنرشپ راؤنڈ ٹیبل کے تیسرے اجلاس میں ہونے والی بات چیت کا جائزہ لیا ۔