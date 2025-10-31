این ایچ اے : آئی ٹی منصوبوں کے رائٹ آف وے چارجز ختم
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے ) نے آئی ٹی انفراسٹرکچر کے لیے رائٹ آف وے چارجز اور سالانہ فیس ختم کر دی ۔
این ایچ اے کے مطابق وزیراعظم نے ہدایت دی کہ ملک میں آئی ٹی اور ٹیلی کام کے فروغ کے لیے نیشنل ہائی ویز اور موٹرویز کے ساتھ آئی ٹی منصوبوں کی تنصیب بلا معاوضہ کی اجازت دی جائے ۔ترجمان این ایچ اے کے مطابق اب آپٹیکل فائبر، انٹرنیٹ کیبل اور دیگر آئی ٹی انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے رائٹ آف وے پر کسی قسم کی فیس یا سالانہ چارجز وصول نہیں کیے جائیں گے ۔ ماضی میں این ایچ اے ان منصوبوں پر فی کلو میٹر کے حساب سے لاکھوں روپے فیس اور سالانہ کرایہ وصول کرتی تھی۔وزیراعظم کی ہدایت پر اتھارٹی نے تمام ٹیلی کام اور آئی ٹی کمپنیوں کو نیشنل ہائی ویز اور موٹرویز پر آپٹیکل فائبر اور آئی ٹی آلات کی تنصیب کے لیے مفت سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔