جنوری تا جون سندھ میں 204گھریلو تشددکے کیسز کسی کو سزا نہیں ہوئی:رپورٹ
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) سسٹین ایبل سوشل ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن نے سندھ میں گھریلو تشدد سے متعلق اپنی تازہ ترین فیکٹ شیٹ جاری کر دی جو سندھ پولیس سے حاصل کردہ معلومات پر مبنی ہے ۔
رپورٹ کے مطابق جنوری تا جون 2025 کے دوران صوبہ سندھ میں مجموعی طور پر 204 گھریلو تشدد کے کیسز رپورٹ ہوئے جن میں 150 جسمانی تشدد، 50 جنسی تشدد اور 4 نفسیاتی تشدد کے کیسز شامل ہیں۔صرف ضلع کیماڑی میں سب سے زیادہ جسمانی تشدد کے 59 کیسز رپورٹ ہوئے ۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 98 چالان عدالتوں میں جمع کرائے گئے اور 70 کیسز زیرِ سماعت ہیں مگر اس دوران کسی بھی کیس میں سزا نہیں ہوئی۔