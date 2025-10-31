صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہ رنگ بلوچ نظربندی کیس ریگولر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کیلئے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھجوا دیاگیا

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ماہ رنگ بلوچ نظر بندی کیس ریگولر بینچ کے سامنے سماعت کیلئے مقرر کرنے کیلئے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھجوا دیا۔

جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں پانچ رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار وکیل فیصل صدیقی نے موقف اختیار کیا کہ یہ آئینی بینچ نہیں ریگولر بینچ کا کیس ہے ۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیئے آپ نے ایم پی او کو چیلنج کیا ہے تو یہ آئینی بینچ کا کیس ہوا نا۔ وکیل نے کہا ہم نے اپیل میں قانون کی تشریح نہیں مانگی صرف ایم پی او آرڈر کو چیلنج کیا ہے ۔ 

