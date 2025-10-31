رہائشگاہوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ: 4ریلوے ملازم گرفتار
ڈی جی ویجیلنس ریلوے عبدالرب چودھری نے غیر قانونی الاٹمنٹ کا فراڈ پکڑا تھا مرکزی ملزم کی گرفتاری کیلئے چھاپے ، نئی الاٹمنٹ پر پابندی عائد ،مراسلہ جاری
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )ریلوے کوارٹرز کی غیر قانونی الاٹمنٹ میں اہم پیش رفت،ریلوے پولیس نے مبینہ طور پر 10 کروڑ روپے رشوت لے کر کوارٹرز اور کوٹھیوں کی الاٹمنٹ کرنے میں ملوث 4 ملازمین کو گرفتار کر لیا ہے ،دیگر کی گرفتاری کیلئے چھاپے جاری ہیں۔دوسری طرف ریلوے ورکشاپس ڈویژن نے سرکاری رہائش گاہوں کی نئی الاٹمنٹ پر پابندی عائد کردی ہے ۔ تفصیلات کے مطابق ریلوے پولیس نے مبینہ طور پر 10 کروڑ روپے رشوت لے کر کوارٹرز اور کوٹھیوں کی الاٹمنٹ کرنے میں ملوث 4 ملازمین وقاص،محمد ضیغم،محمد نذر اور ذیشان شاہد کو گرفتار کر لیا ہے ۔ذرائع کے مطابق ڈی جی ویجیلنس ریلوے عبدالرب چودھری نے ریلوے لاہور ڈویژن،مغلپورہ ورکشاپ اور ریلوے ہیڈکوارٹر میں کوارٹرز کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا فراڈ پکڑا تھا جس میں ریلوے کے 19 ملازمین ملوث تھے ، غیر قانونی الاٹمنٹ میں دیگر ملازمین غلام تبسم، توقیر حسین،رفاقت،ریحان،احسان عارف،کلیم ،راشد رشید،زاہد،حافظ شفیق،ایاز بھی ملوث ہیں جبکہ مرکزی ملزم عادل شہزاد کی گرفتاری کیلئے بھی چھاپے مارے جارہے ہیں ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ کوارٹرز کی غیر قانونی الاٹمنٹ میں ریلوے کے بعض افسروں کے نام بھی سامنے آنے کا امکان ہے ۔ ریلوے ورکشاپس ڈویژن نے جعلی الاٹمنٹ کیس کی انکوائری مکمل ہونے تک سرکاری رہائش گاہوں کی الاٹمنٹ پر پابندی عائد کرنے کا مراسلہ جاری کردیاہے ۔