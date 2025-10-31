صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبر پختونخوا کی کابینہ کے اراکین کا اعلان ، آج 3 بجے حلف اٹھائے گی

  • پاکستان
خیبر پختونخوا کی کابینہ کے اراکین کا اعلان ، آج 3 بجے حلف اٹھائے گی

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے عمران خان کی ہدایت پر صوبائی کابینہ کے اراکین کا اعلان کردیا ۔

گورنر کے پی کے نے وزرا کی سمری پر دستخط کردیئے ،نئی کابینہ کے ارکان آج سہ پہر 3 بجے حلف اٹھائیں گے ۔ صوبائی وزرا میں ،مینا خان آفریدی،ارشد ایوب خان ،امجد علی ،آفتاب عالم خان ،فضل شکور خان ،خلیق الرحمٰن ،ریاض خان ،سید فخر جہاں ،عاقب اللہ خان اورفیصل خان شامل ہیں ۔ صوبائی حکومت کے مشیران میں مزمل اسلم اورتاج محمد شامل ہیں جبکہ معاون خصوصی میں شفیع جان ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak