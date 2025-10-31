خیبر پختونخوا کی کابینہ کے اراکین کا اعلان ، آج 3 بجے حلف اٹھائے گی
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے عمران خان کی ہدایت پر صوبائی کابینہ کے اراکین کا اعلان کردیا ۔
گورنر کے پی کے نے وزرا کی سمری پر دستخط کردیئے ،نئی کابینہ کے ارکان آج سہ پہر 3 بجے حلف اٹھائیں گے ۔ صوبائی وزرا میں ،مینا خان آفریدی،ارشد ایوب خان ،امجد علی ،آفتاب عالم خان ،فضل شکور خان ،خلیق الرحمٰن ،ریاض خان ،سید فخر جہاں ،عاقب اللہ خان اورفیصل خان شامل ہیں ۔ صوبائی حکومت کے مشیران میں مزمل اسلم اورتاج محمد شامل ہیں جبکہ معاون خصوصی میں شفیع جان ہیں۔