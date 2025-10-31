صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغان سرحدیں کھولنے کافیصلہ بعد میں کیا جائیگا:عطا تارڑ

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )وفاقی وزیراطلاعات عطاتارڑ نے پاکستان اور افغان طالبان مذاکرات کے مشترکہ اعلامیے پر رد عمل دیتے ہوئے واضح کردیا کہ پاکستان کو اب نیا فورم میسر ہوگا جہاں دہشت گردی کے ثبوت پیش کیے جائیں گے ۔

عطا تارڑ نے کہا قطر اور ترکیے کی مدد سے دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے ، دوست ممالک پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔انہوں نے کہا افغان طالبان کو یہ بات ماننا پڑی کہ دہشتگرد کارروائیاں بندہوں گی اور ہمیں امید ہے اب دہشت گرد کارروائیاں نہیں ہوں گی۔ عطا تارڑ نے بتایا پاک افغان سرحدیں کھولنے کافیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔

