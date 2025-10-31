علیمہ کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک، رپورٹ عدالت میں پیش
راولپنڈی( خبر نگار ) نادرا نے عدالتی حکم پر عمران خان کی بہن علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کردیا۔
راولپنڈی کی انسداد دہشتگردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے علیمہ خان سمیت 11ملزموں کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت کی مگر علیمہ خان اور ان کے وکلا پیش نہیں ہوئے ۔سماعت کے سلسلے میں دیگر 10 ملزم اور استغاثہ کے گواہان عدالت میں پیش ہوئے جب کہ سپیشل پراسیکیوٹر ظہیر شاہ بھی ٹیم کے ہمراہ عدالت میں موجود تھے ۔عدالت نے مسلسل عدم پیشی پر چھٹی مرتبہ علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کردیئے اور ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیدیا ۔اس کے علاوہ نادرا نے عدالت میں رپورٹ جمع کرائی جس میں بتایاگیا ہے کہ علیمہ خان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کیے گئے ہیں۔دوسری جانب 26 نومبر کے احتجاج کے دوران گاڑی کی سپرداری لینے والا ملزم عارف خان مچلکے پیش نہ کرسکا جس پر عدالت نے گاڑی کے مالک عارف کو جیل بھیج دیا۔ علیمہ خانم کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کی رپورٹ عدالت داخل نہیں کروائی گئی جس پر عدالت نے سٹیٹ بینک حکام سے دوبارہ رپورٹ طلب کرلی۔ دوسری جانب عدالت نے علیمہ خانم اور گاڑیوں کی سپرداری حاصل کرنے والے ضامنوں کے خلاف کارروائی کی ڈی سی راولپنڈی سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے ضامنوں کی پراپرٹیز قرق کرنے کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے پولیس کو بھی حکم دیا کہ سپرداری پر گاڑیاں حاصل کرنے والے 4 ضامنوں کی منقولہ جائیداد تلاش کرکے انہیں ضبط کرلیں،عدالت نے ضامن عارف خان کو گرفتار کروا کر جیل بھجوا دیا۔ عدالت نے مقدمہ کی مزید سماعت 3 نومبر تک ملتوی کر دی۔