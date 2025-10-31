پی آئی اے نجکاری:بولی دہندگان کا واجبات ادا کرنے سے انکار
ایئرلائن ایف بی آر کے 28ارب اور سول ایوی ایشن کے 7ارب کی نادہندہ رقم ہولڈنگ کمپنی پر منتقل کرنیکا مطالبہ،ایف بی آر کا وصولی چھوڑنے سے انکار
اسلام آباد (مدثر علی رانا)پی آئی اے کی نجکاری کے لیے حکومت کی جانب سے تیار کردہ بزنس فریم ورک پر خریدار کمپنیوں نے نئے مطالبات پیش کر دئیے ہیں۔ بولی دہندگان (پری بڈرز )نے ایف بی آر کے ٹیکس اور سول ایوی ایشن کے واجبات ادا کرنے سے انکار کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ یہ رقوم ٹکٹوں کی مد میں پہلے ہی وصول ہو چکی ہیں اور پی آئی اے نے یہ پیمنٹس استعمال کیے ، لہٰذا یہ ادائیگیاں ہولڈنگ کمپنی کے کھاتوں پر بُک کی جائیں۔ ایف بی آر نے بھی یہ پیمنٹس ختم کرنے سے انکار کیا ہے ۔ مجموعی طور پر پی آئی اے ایف بی آر کی 28 ارب روپے جبکہ سول ایوی ایشن کی 7 ارب روپے کی نادہندہ نکلی ہے ۔عارف حبیب گروپ، لکی سیمنٹ، فوجی فرٹیلائزر اور ایئر بلیو کنسورشیم نے پی آئی اے کی خریداری کے لیے جہازوں کی انسپکشن، لیگل اکاؤنٹس اور سائٹ وزٹ کا ڈیو ڈیلیجنس پراسس مکمل کر لیا ہے ۔ سینیٹر افنان اللہ کی زیر صدارت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کے اجلاس میں سیکرٹری نجکاری کمیشن نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پی آئی اے نے ایف بی آر کے 28 ارب اور سول ایوی ایشن کے 7 ارب روپے ادا کرنے ہیں۔
پری بڈرز کے ساتھ شرائط و ضوابط پر حتمی مذاکرات ہو رہے ہیں جس کے بعد نظرثانی شدہ معاہدہ تیار کیا جائے گا۔ پری بڈرز کی جانب سے ایئرکرافٹ کی خریداری پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ اور 45 ارب روپے کی ادائیگیوں کے لیے تکنیکی شرائط پوری ہو چکی ہیں۔ اب پی آئی اے کے ذمہ 150 ارب روپے تک قرضہ واجب الادا ہے ۔ پری بڈرز کی جانب سے یورپ کے لیے روٹس کھلنے پر ریونیو اور جہازوں کی کنڈیشن کو بھی اسیس کیا جا رہا ہے ۔کمیٹی کے سوال پر سیکرٹری نجکاری کمیشن نے کہا کہ روز ویلٹ ہوٹل اور پیرس میں پی آئی اے ہوٹل کی فروخت سے پی آئی اے کا قرض اتارا جا سکتا ہے ۔ پی آئی اے کے ذمہ ہولڈنگ کمپنی پر 600 ارب روپے سے زائد کا قرض بُک ہے جس میں سے روز ویلٹ اور پیرس میں پی آئی اے ہوٹل کی فروخت سے تقریباً 500 ارب روپے سے زائد آمدن ممکن ہو سکتی ہے اور اس قرض کا بڑا حصہ کلیئر کیا جا سکتا ہے ۔ فورم کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ پی آئی اے کے مانچسٹر روٹ نے تہلکہ مچادیا ہے ۔فروری 2026 تک مانچسٹر کے تمام ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں۔ بڈرز کے ساتھ ملازمین کی مد میں ملازمت کے پہلوؤں پر بھی بحث مباحثہ جاری ہے اور خریداروں کے ساتھ تمام ملازمین کو آن جاب رکھنے پر بات چیت ہو رہی ہے ۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بڈنگ پراسس آئندہ ماہ مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن طے ہے ، جبکہ دسمبر تک بڈنگ اور ٹرانزیکشن پراسس مکمل کر لیا جائے گا۔