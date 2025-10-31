صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ڈی اے سنجیدہ نہیں، لوگوں کوسبزباغ دکھائے :جسٹس کیانی

  • پاکستان
سی ڈی اے سنجیدہ نہیں، لوگوں کوسبزباغ دکھائے :جسٹس کیانی

اسلام آباد(نامہ نگار )اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹوں کی الاٹمنٹ سے متعلق توہینِ عدالت کیس میں چیئرمین سی ڈی اے کو 25 نومبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ۔

 گزشتہ روز شہری یامین کی توہینِ عدالت درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دئیے کہ سی ڈی اے کے افسران سنجیدہ نہیں، بہت سے لوگوں کو سبز باغ دکھائے گئے ہیں ۔ اگر سی ڈی اے کمیٹی تشکیل نہیں دیتا تو عدالت اپنے اختیاراستعمال کرتے ہوئے کمیٹی بنا دے گی۔ عدالت نے سی ڈی اے بورڈ کی میٹنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ میں آرڈر دے دوں تو بورڈ ممبران عدالت میں آ کر یہیں میٹنگ کر لیں ، مگر پھر ان کی انا متاثر ہو گی،جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید کہا ہم چاہتے ہیں کہ سی ڈی اے کمیٹی قائم کرے تاکہ معاملہ آگے بڑھے ۔ بعد ازاں عدالت نے چیئرمین سی ڈی اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak