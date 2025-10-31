سی ڈی اے سنجیدہ نہیں، لوگوں کوسبزباغ دکھائے :جسٹس کیانی
اسلام آباد(نامہ نگار )اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹوں کی الاٹمنٹ سے متعلق توہینِ عدالت کیس میں چیئرمین سی ڈی اے کو 25 نومبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ۔
گزشتہ روز شہری یامین کی توہینِ عدالت درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دئیے کہ سی ڈی اے کے افسران سنجیدہ نہیں، بہت سے لوگوں کو سبز باغ دکھائے گئے ہیں ۔ اگر سی ڈی اے کمیٹی تشکیل نہیں دیتا تو عدالت اپنے اختیاراستعمال کرتے ہوئے کمیٹی بنا دے گی۔ عدالت نے سی ڈی اے بورڈ کی میٹنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ میں آرڈر دے دوں تو بورڈ ممبران عدالت میں آ کر یہیں میٹنگ کر لیں ، مگر پھر ان کی انا متاثر ہو گی،جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید کہا ہم چاہتے ہیں کہ سی ڈی اے کمیٹی قائم کرے تاکہ معاملہ آگے بڑھے ۔ بعد ازاں عدالت نے چیئرمین سی ڈی اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی۔