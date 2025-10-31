محتسب کا فیصلہ،مونس علوی کی اپیل پر سماعت،وکلا میں تلخ جملوں کا تبادلہ
کراچی (سٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ میں سی ای او کے الیکٹرک مونس علوی کو صوبائی محتسب کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل پر سماعت ہوئی۔
عدالت نے گورنر سندھ کو قانونی مدت کے اندر اپیل کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے آئینی درخواست کی مزید سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کردی۔ دوران سماعت وکلاء کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، جس پر عدالت نے سخت اظہار برہمی کیا اور لائسنس منسوخی کی تنبیہ جاری کی۔ سندھ ہائیکورٹ میں کے الیکٹرک کے سی ای او مونس علوی کی اپیل پر سماعت ہوئی، جس میں صوبائی محتسب کی جانب سے عہدے سے ہٹانے کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔