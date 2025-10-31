پہلے ای چالان پررعایت، دس دن میں معافی نامہ جمع کراناہوگا،وزیراعلیٰ سندھ
کراچی (سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو انسپکٹر جنرل پولیس غلام نبی میمن کی جانب سے نئی متعارف کردہ ای ٹکٹنگ سسٹم کے تحت ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں سے متعلق رپورٹ موصول ہوئی ہے۔
جس میں بتایا گیا کہ مختلف خلاف ورزیوں پر 35 سرکاری گاڑیوں پر جرمانے کیے گئے ہیں۔وزیراعلیٰ نے اس سے قبل آئی جی پولیس کو ہدایت دی تھی کہ نئے نظام کے تحت جاری ہونے والے پہلے ای چالان کی تفصیلات پیش کی جائیں۔وزیراعلیٰ نے کہا پہلی بار خلاف ورزی کرنے والے افراد اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے ذاتی طور پر پیش ہو کر 10 دن کے اندر معافی نامہ جمع کرائیں تو ان کا جرمانہ معاف کیا جا سکتا ہے ۔مراد شاہ نے ای ٹکٹنگ سسٹم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، حتیٰ کہ پولیس بھی ٹریفک قوانین کی پابند ہے ۔