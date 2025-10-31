عدالتی عملے کیخلاف شکایات :عدالتوں میں شکایات بکس نصب
چیف جسٹس کی شکایات پر کارروائی کیلئے جدید ، موثر نظام کے فوری نفاذکی ہدایت شکایات باکسز روزانہ کی ڈائری بکس کھلنے کے وقت کھولے جائیں گے ،مراسلہ جاری
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم کی ہدایت پر عدالتی عملے کے خلاف شکایات کا جدید اور موثر طریقہ کار نافذ ، عدالتوں میں شکایات بکس نصب کردئیے گئے ۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججزکوجاری مراسلہ میں عدالتی عملے کیخلاف شکایات موصول ہونے اور ان پر کارروائی کیلئے جدید اور مؤثر نظام کے فوری نفاذکی ہدایت کرتے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ، سینئر سول ججز کے دفاتر کے باہر اور جوڈیشل حوالات میں بھی شکایات وصول کرنے کیلئے ایک ای میل ایڈریس، واٹس ایپ نمبر واضح طور پر آویزاں کروائیں،شکایات بکس بھی نصب کئے جائیں ۔یہ شکایات باکسز روزانہ کی ڈائری بکس کھلنے کے وقت کھولے جائیں گے ، شکایت کنندہ کو SMS کے ساتھ سرکاری خط کے ذریعے بھی مطلع کیا جائیگا ۔