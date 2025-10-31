خواجہ آصف سے برطانوی ہائی کمشنر،امریکی ناظم الامور کی ملاقات
جین میریٹ ،نیتالی بیکر سے باہمی تعاون اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)وزیردفاع خواجہ آصف سے برطانوی ہائی کمشنر اور امریکی ناظم الامور نے ملاقات کی، وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق خواجہ آصف سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات میں فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، دفاعی اور سٹراٹیجک امور میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے متعدد شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔پی آئی اے کی برطانیہ کے لیے پروازوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان فضائی رابطے بڑھانے کے لیے اضافی ایئرلائنز شامل کرنے کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔دریں اثنا وزیر دفاع سے امریکی ناظم الامور نیتالی اے بیکر کی ملاقات میں دوطرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی امن سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔اس دوران افغانستان کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔علاوہ ازیں وزیر دفاع نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا افغان وفد کا کہنا ہے ٹی ٹی پی کے دہشتگرد افغان سرزمین پر پاکستانی پناہ گزین ہیں،وہ اپنے گھروں میں پاکستان واپس جارہے ہیں،خواجہ آصف نے کہا کیسے پناہ گزین ہیں جو اپنے گھر انتہائی تباہ کن اسلحے سے مسلح ہوکر جارہے ہیں؟۔