ایم ڈی کیٹ کے نتائج، 55 فیصد امیدوار داخلہ لینے کے قابل
لاہور (اپنے سٹاف رپورٹر سے ،ہیلتھ رپورٹر ) پنجاب بھر میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز (یو ایچ ایس) نے جمعرات کے روز میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ایڈمیشن ٹیسٹ (ایم ڈی کیٹ) 2025 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے ۔ترجمان یو ایچ ایس کے مطابق ایم ڈی کیٹ کا امتحان 26 اکتوبر کو منعقد ہوا جس میں مجموعی طور پر 47 ہزار 772 امیدواروں نے شرکت کی۔امتحان کے کل نمبر 180 تھے ۔نتائج کے مطابق 42 ہزار 48 امیدواروں نے 50 فیصد سے زائد نمبر حاصل کیے جبکہ ان میں سے 39 ہزار 648 امیدوار ایسے ہیں جنہوں نے 55 فیصد سے زیادہ نمبر حاصل کیے جو ایم بی بی ایس میں داخلے کے لیے لازمی معیار ہے ۔اعداد و شمار کے مطابق 817 امیدواروں نے 170 سے 180 کے درمیان نمبر حاصل کیے ، 5 ہزار 955 امیدواروں کے نمبر 160 سے 169 کے درمیان رہے جبکہ 6 ہزار 993 امیدواروں نے 150 سے 159 کے درمیان نمبر حاصل کیے ۔ترجمان کے مطابق تمام امیدوار اپنے نتائج یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔