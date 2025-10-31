صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر ریلوے کی زیر صدارت اجلاس،ٹرینوں کی بر وقت روانگی مسافروں کی سہولیات پر بریفنگ

  • پاکستان
اسلام آباد(خصوصی نامہ نگار) وفاقی وزیرِ ریلوے محمد حنیف عباسی کی زیرِ صدارت اجلاس ہواجس میں ٹرینوں کی بروقت روانگی، مسافروں کی سہولیات اور ریلوے ٹریکس کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی گئی اور سسٹم اپ گریڈیشن پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔

اجلاس میںچند روز قبل گجرات ریلوے پھاٹک پر گیٹ مین محمد افضل پر تشدد کے واقعہ پر بھی بریفنگ دی گئی۔ حنیف عباسی نے ریلوے پولیس کی بروقت کارروائی کو سراہا جس نے ملزم شمس عباس کو گرفتار کیا۔ 

