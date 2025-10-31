زلزلہ کو20سال بیت چکے ،پختونخوا میں اب بھی سکول نا مکمل :سپریم کورٹ
مانسہرہ میں107اور کوہستان میں11 یونٹس ادھورے :جسٹس رضوی ،پرانے سکولزکی مرمت بھی لازم،جسٹس مندوخیل ایڈیشنل سیکرٹری کی استدعاپر6ماہ کی مہلت،چیف جسٹس نے افغان مہاجرسے کرنسی ریکوری سے متعلق کسٹمز کی اپیل نمٹا دی
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ نے خیبرپختونخوا میں سکولوں کی حالت زار بہتر بنانے کیلئے محکمہ تعلیم خیبرپختونخوا کو مزید چھ ماہ کی مہلت دیتے ہوئے تفصیلی رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں پانچ رکنی آئینی بینچ نے خیبر پختونخوا میں سرکاری سکولوں کی خستہ حالی پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کی، جسٹس جمال خان مندو خیل نے ریمارکس دیئے دو ہزار پانچ کے زلزلے کے بعدبھی سکولز مکمل نہ ہوسکے ، نئے سکولز بنانا ضروری لیکن پرانے سکولوں کی مرمت بھی لازم ہے ۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیئے مانسہرہ میں 107اور کوہستان میں گیارہ یونٹس پر کام ابھی مکمل نہیں ہیں،ایڈیشنل سیکرٹری تعلیم خیبرپختونخوا نے موقف اختیار کیا کہ مزید تین ماہ کا وقت درکار ہے برف باری سے کام متاثر ہوتا ہے ۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیئے کہ ہم نے آپ کی درخواست پر مہلت دی اب پیشرفت دکھائیں،جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیئے کہ دو ہزار پانچ کے زلزلے کو بیس سال بیت چکے ، ہم دو ہزار پچیس میں بیٹھے ہیں، اب مزید کتنا وقت درکار ہے ؟ مزیدبرآں سپریم کورٹ نے افغان مہاجرمیراسلام الیاس سے کرنسی ریکوری کروانے سے متعلق کسٹمز کی اپیل نمٹا دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہاں تک ہی رہیں، مہاجر واپس افغانستان جا چکا ہے تو رہنے دیں۔