حاضر سروس جج دوسرے جج کیخلاف کیسے کارروائی کر سکتا،جسٹس سومرو
جسٹس ثمن رفعت کیخلاف خاتون وکیل کی توہینِ عدالت کی درخواست پرریمارکس
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے خاتون وکیل کلثوم خالق کی جانب سے جسٹس ثمن رفعت امتیاز کے خلاف دائر توہینِ عدالت درخواست کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ ایک حاضر سروس جج دوسرے حاضر سروس جج کے خلاف کیسے کارروائی کر سکتا ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے ، جسٹس خادم حسین سومرو نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ درخواست پر سماعت کی۔وکیل کلثوم خالق نے مؤقف اپنایا کہ جسٹس ثمن رفعت نے ان کے خلاف غیر قانونی آبزرویشنز دی تھیں جس کے باعث انہیں سپریم کورٹ کا لائسنس نہ مل سکا۔جسٹس خادم حسین سومرونے کہا اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف توہین عدالت کارروائی کریں تو مناسب نہیں ہوگا ،عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کرنے کا عندیہ دیا ۔علاوہ ازیں اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرواورجسٹس محمدآصف پرمشتمل ڈویژن بینچ نے عدالتی حکم کے باوجود جج احتساب عدالت سے جعلی اکاؤنٹس کیسز میں عدالتی دائرہ اختیار سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ نہ سنانے کی وجوہات طلب کرلیں۔ ملزمان عبد الجبار اور نجم الزمان کی توہین عدالت درخواست پرسماعت کا تحریری حکمنامہ جاری کرتے ہوئے ڈویژن بینچ نے کہاجج احتساب عدالت ہائیکورٹ کے ڈویژن بینچ کے فیصلہ پر عملدرآمد نہ ہونے کی تفصیلی وجوہات آئندہ سماعت پر جمع کرائیں،درخواست پر آئندہ سماعت 3 نومبرکو مقرر کی جاتی ہے ۔