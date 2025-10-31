موجودہ سول سروس سسٹم چیلنجز سے نمٹنے سے قاصر ہے :احسن اقبال
نئی نسل جمہوریت کے روایتی ماڈل کوچیلنج کر رہی ہے :وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال میں نوجوانوں نے سسٹم بدل کررکھ دیا :ڈاکٹر انیس ،خطاب
لاہور(خبر نگار،مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات پروفیسر احسن اقبال نے کہاہے کہ نئی نسل جمہوریت کے روایتی ماڈل کوچیلنج کر رہی ہے ، موجودہ سول سروس سسٹم عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے سے قاصر ہے ، سمارٹ سول سروس ماڈل اور ٹیکنالوجی کی مددسے پاکستان میں گورننس کا بہتر نظام لائیں گے ۔ وہ پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹرییٹو سائنسز کے زیر اہتمام ساؤتھ ایشین نیٹ ورک فارپبلک ایڈمنسٹریشن کے اشتراک سے تین روزہ بین الاقوامی کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کررہے تھے ۔ اس موقع پر ِ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کے معاون خصوصی پروفیسر ڈاکٹر انیس الزمان چودھری،بنگلہ دیشی ہائی کمشنر اقبال حسین ، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی، پروفیسر ڈاکٹر کاشف راٹھور، ڈاکٹر اخلاق حق، ڈاکٹر یامینہ سلمان، فیکلٹی ممبران اور طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ جدید طرزِ حکمرانی میں سخت ڈھانچوں کے بجائے چستی، جدت، اشتراکِ عمل اور نتائج پر مبنی نظام کی ضرورت ہے ۔ 7 پوائنٹ فریم ورک آرڈر تیار کیا ہے تاکہ یونیورسٹیوں کی کارکردگی کو بہتر بنا سکیں ۔ ڈاکٹر انیس الزماں نے کہاکہ ہمیں اپنی حکومتوں کو جوابدہ بنانے کے لئے کردار ادا کرناہوگا ، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال میں نوجوانوں نے طاقت کے خلاف مہمات چلا کر سسٹم کوبدل کررکھ دیا ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی نے کہاکہ اگر بیوروکریسی میں اصلاحات لانی ہیں تو بنگلہ دیش کی طرح سارا سیٹ اپ ری سٹارٹ کرنا پڑے گا ۔