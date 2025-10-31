حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا خواب بھی نہ دیکھے :حافظ نعیم
وزیر دفاع طالبان کو دھمکیاں دینے کے بجائے بات چیت کا راستہ اختیارکریں پاکستانی عوام غلام نہیں، اہلِ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں ،تقریب سے خطاب
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے یا ابرا ہیم اکارڈ کا حصہ بننے کا خواب بھی نہ دیکھے ، پاکستان کے عوام غلام نہیں بلکہ اہلِ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بنو قابل آئی ٹی کورسز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتیں مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کریں، جنگ نہ پاکستان کے حق میں ہے نہ افغانستان کے ۔ انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع کو طالبان کو دھمکیاں دینے کے بجائے بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چا ہئے ، جبکہ افغان حکومت بھی یقین دہانی کرائے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔
حکومت کو کشمیر کی آزادی پر توجہ دینی چا ہئے ۔ امیر جماعت اسلامی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ نومبر میں مینارِ پاکستان میں جماعت اسلامی کے تین روزہ اجتماع عام میں بھرپور شرکت کریں ،تعلیم کے حوالے سے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ استحصالی نظام تعلیم کو مسترد کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کسان، مزدور اور غریب کے بچوں کا بھی حق ہے ، انہوں نے کہا کہ الخدمت کے بنو قابل پروگرام کے تحت لاکھوں نوجوانوں کو مفت آئی ٹی تعلیم فراہم کی جا رہی ہے ، حکومت بتائے کہ یہ آئینی ذمہ داری ریاست کیوں ادا نہیں کر رہی۔تقریب میں صدر الخدمت پاکستان ڈاکٹر حفیظ الرحمن، امیر جماعت اسلامی پنجاب شمالی ڈاکٹر طارق سلیم، عثمان آکاش اور دیگر رہنما بھی شریک تھے ۔ حافظ نعیم نے الخدمت اور جماعت اسلامی کی ٹیموں کو کامیاب تقریب کے انعقاد پر مبارکباد دی۔