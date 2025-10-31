گندم کا سرکاری ریٹ کالعدم،حکومت مجاز اتھارٹی سے مشاورت کرے:ہائیکورٹ
صوبائی حکومت نے کاشتکاروں اور فریقین کو اعتماد میں نہیں لیا، قیمت کا تعین شفاف طریقہ کار کے تحت کیا جائے کاشتکاروں کو ان کی محنت کا مناسب معاوضہ ملنا چاہیے : ہائیکورٹ بہاولپور بینچ ، 3500 روپے فی من کا نوٹیفکیشن کالعدم
بہاولپور (دنیا نیوز) لاہور ہائیکورٹ بہاولپور بینچ کے جسٹس عابد حسین چھٹہ نے گندم کا سرکاری ریٹ کالعدم قرار دے دیا۔عدالت نے پنجاب حکومت کا 3500 روپے فی من کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دیا، عدالت نے قرار دیا کہ صوبائی حکومت نے نرخ مقرر کرتے وقت کاشتکاروں اور متعلقہ فریقین کو اعتماد میں نہیں لیا۔ عدالت نے کہا گندم کی قیمت کا تعین شفاف طریقہ کار کے تحت کیا جائے ۔ کاشتکاروں کو ان کی محنت کا مناسب معاوضہ ملنا چاہیے ، عدالت نے صوبائی حکومت کو ہدایت کی کہ ازسرِنو نرخ مقرر کرنے کے لیے مجاز اتھارٹی سے مشاورت کرے ۔