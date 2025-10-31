موجودہ صورتحال طویل المدتی پاک،افغان تصادم کی پیش گوئی کرتی
مسئلہ دہشت گردوں کا قلع قمع نہیں، نظریاتی مائنڈ سیٹ کا مسئلہ بھی ہے
(تجزیہ:سلمان غنی)
پاکستان کی جانب سے استنبول مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کا عمل اس امر کا مظہر ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے اور افغانستان سے تنازع کے پرامن حل کے لیے سنجیدہ ہے ۔ دوحا کے بعد استنبول مذاکرات میں بھی وہ انہیں نتیجہ خیز بنانے کی سنجیدہ کوشش کرتا نظر آیا۔تاہم سوال یہ ہے کہ آخر کون سی رکاوٹ مذاکرات کی نتیجہ خیزی میں حائل ہے ؟ کون سی بات طالبان کو معاہدے پر اتفاق کرنے سے روکتی ہے ؟ ۔جہاں تک افغانستان کی صورتحال کا تعلق ہے ، وہاں اس حقیقت کا ادراک کم ہے کہ عسکریت پسندی آخر کار خود ان کی ریاست کے لیے بھی خطرناک ہے ۔ غیر ریاستی عسکری گروہ خصوصاً القاعدہ، داعش اور ٹی ٹی پی کے وجود نے افغانستان کو بین الاقوامی تناؤ اور مکمل داخلی تباہی کے خطرات سے دوچار کیا ہوا ہے ۔دوسری جانب سعودی عرب، قطر اور ترکیہ اگرچہ ثالثی کے لیے آمادہ ہیں، مگر طالبان انتظامیہ کی نظریاتی شدت پسندی کے سامنے ان کا اثر و رسوخ محدود ہے ۔ لہٰذا موجودہ صورتحال طویل المدتی پاک،افغان تصادم کی پیش گوئی کرتی ہے ، جسے بعض عالمی قوتیں اور خطے کے حریف اپنے قومی مفادات کے تحت ہوا دے سکتے ہیں۔ چونکہ نہ جغرافیائی سیاست اور نہ بیرونی اتحاد اس مسئلے کا واحد حل پیش کر سکتے ہیں، اس لیے پاکستان کو بھی محتاط اور مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے ۔
ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے پاکستان سمجھتا ہے کہ طاقت کے استعمال سے دہشت گردوں کو شکست دی جا سکتی ہے ، مگر یہ طریقہ مستقل امن و استحکام کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے پاکستان پرامن مذاکرات کے ذریعے افغان انتظامیہ کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنا ان کے بھی مفاد میں ہے ۔استنبول مذاکرات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دنیا پاکستان کے طرزِ عمل کو سراہ رہی ہے ۔ اطلاعات کے مطابق ثالث جان بوجھ کر مذاکرات میں اس مقصد کے لیے سنجیدہ ہیں کہ مسائل کا حل پاکستان کے مفاد میں ہے اور پاکستان دوستوں کے احترام میں بات چیت کے لیے حاضر ہے ۔ پاکستان یہی چاہتا ہے کہ مسائل گفت و شنید کے ذریعے حل ہوں۔اسی دوران پاکستان کی منتخب سیاسی قیادت ہمسایوں سے اچھے تعلقات کی خواہاں ہے ، مگر واضح رہے کہ اگر کوئی دشمنی کا کھیل کھیلے گا تو اس پر نظر رکھی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ثالثوں کے دباؤ پر افغان طالبان تحریری معاہدے اور یقین دہانیوں کے لیے تیار ہو جائیں تو کیا افغان سرزمین کا استعمال دہشت گردی کے لیے واقعی ختم ہو جائے گا؟ اس کا جواب سیدھا نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ طالبان کے اندر بھی گروپنگ موجود ہے اور افغانستان میں متعدد غیر ریاستی تنظیمیں سرگرم ہیں۔
طالبان اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ سب کو روک سکیں، اگر انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو یہ تنظیمیں دوسرے گروہوں، مثلاً داعش سے رابطے کر سکتی ہیں اور خود افغان انتظامیہ بھی ان کا ہدف بن سکتی ہے ۔ یہی خوف طالبان کو لاحق ہے ۔پاکستان نے طالبان کو یہ آپشن بھی دیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیں یا انہیں سرحد کے پار دھکیل دیں۔ اطلاعات ہیں کہ مغربی سرحد سے عسکریت پسندوں کی منتقلی کے عوض افغان انتظامیہ اربوں روپے کی مانگ کرتی نظر آتی ہے ، جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے پر مکمل طور پر آمادہ نہیں۔ لہٰذا پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ ان سے کیسے نمٹا جائے ۔ مسئلہ صرف دہشت گردوں کا قلع قمع نہیں، بلکہ ایک نظریاتی مائنڈ سیٹ کا مسئلہ بھی ہے جو دہشت گردی کو جنم دے رہا ہے ۔پاکستان کے لیے بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ کچھ قوتیں، خاص طور پر بھارت، افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مگر انہیں اس بات کا ادراک نہیں کہ اگر پاکستان نے فیصلہ کر لیا تو افغان انتظامیہ کی سرحدی حیثیت کا بہت کم عمل رہے گا۔