فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے اپنی صلاحیتوں کا ایسا لوہا منوایا کہ دنیا معترف ہے:وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا وفاق سے ملکر کام کریں:وزیر اعظم
صوبے کے بہادر اور غیور عوام نے ملک کیلئے بے پناہ قربانیاں دیں،دہشتگردی کے خاتمے ، امن و امان ، خوشحالی کیلئے وفاق مکمل تعاون کرے گا، امید ہے سہیل آفریدی پیشکش قبول کریں گے :شہباز شریف بھارت کو شکست فاش دی،ٹرمپ کا جنگ روکنے میں کلیدی کردار، جنگ بندی نہ ہوتی تو بہت جانی نقصان ہوتا،چترال میں دانش سکول کا سنگ بنیاد رکھنے پر خطاب، گیس پلانٹ،یونیورسٹی ، ہسپتال بنانے کا اعلان
اسلام آباد،چترال(نامہ نگار)وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے اپنی صلاحیتوں کا ایسا لوہا منوایاکہ دنیا معترف ہے ، وزیر اعلٰی خیبر پختونخوا وفاق سے ملکر کام کریں ،صوبے کے بہادر اور غیور عوام نے ملک کیلئے بے پناہ قربانیاں دیں، دہشت گردی کے خاتمے ، امن و امان ، خوشحالی کیلئے وفاق مکمل تعاون کرے گا، امید ہے سہیل آفریدی پیشکش قبول کریں گے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے چترال میں دانش سکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا، انہوں نے گیس پلانٹ کی فوری تنصیب، ہسپتال اور یونیورسٹی کے قیام کا بھی اعلان کیا اور کہا اپر چترال میں بجلی کے ٹیرف کا معاملہ حل کیا جائے گا۔وفاقی وزرا عطا اللہ تارڑ ، انجینئر امیر مقام اور اعلیٰ وفاقی و صوبائی حکام بھی ان کے ہمراہ تھے ۔
وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا چترال خیبرپختونخوا کا خوبصورت علاقہ ہے ، صوبے کے بہادر اور غیور عوام نے پاکستان کیلئے بے پناہ قربانیاں دیں، خیبرپختونخوا اور چترال کی حب الوطنی بے مثال ہے ، خیبرپختونخوا کے عوام کی ترقی اور یکجہتی کیلئے کاوشیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ محدود تعلیمی سہولیات کے باوجود چترال کے عوام تعلیم یافتہ اور مہذب ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں کسی نے چترال کیلئے دانش سکول کے قیام کیلئے نہیں کہا، یہ ان کا وژن ہے کہ پاکستان کے پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں بہترین اور جدید تعلیمی سہولیات دستیاب ہوں، یہ منصوبہ ان کا تحفہ ہے ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دانش سکول سے ہونہار بچوں کو بہترین ، جدید اور مفت تعلیمی سہولیات میسر آئیں گی، وفاقی وسائل سے دور دراز علاقوں میں جدید سہولیات فراہم کر رہے ہیں، یہ کسی پر احسان نہیں، ریاست کا فرض ہے ، دانش سکولز میں ایچی سن کے معیار کی تعلیم فراہم کی جارہی ہے اور غریب ، یتیم اور عام آدمی کے بچے بھی یہاں مفت تعلیمی سہولیات حاصل کرسکتے ہیں ، آئندہ سال چترال میں دانش سکول کا افتتاح ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ روز طلبہ کیلئے میرٹ پر ایک لاکھ لیپ ٹاپ فراہم کرنے کی سکیم کا اجرا کیا ہے ، یہ لیپ ٹاپ چترال کے ہونہار طلبہ کو بھی ملیں گے ۔
وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے سہیل آفریدی کو وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا منتخب ہونے پر فون کرکے مبارکباد دی، انہیں پیشکش کی کہ مل کر ترقی ، خوشحالی ، بدامنی و دہشت گردی کے خاتمے کیلئے کام کریں، وفاق ان سے مکمل تعاون کرے گا۔ وزیر اعظم نے اس توقع کا اظہار کیا کہ وزیر اعلیٰ ان کی پیشکش قبول کریں گے ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان قدرتی وسائل اور نوجوان افرادی قوت کی صورت میں قیمتی سرمائے سے مالامال ہے ، انہیں تعلیم و ہنر فراہم کرکے ملکی ترقی و خوشحالی کیلئے بروئے کار لائیں گے ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مئی میں چار دن کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ انہوں نے افواج پاکستان کی بہادری اور مہارتوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے اپنی صلاحیتوں کا ایسا لوہا منوایا کہ آج دنیا اس کی معترف ہے ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ روکنے میں کلیدی کردار ادا کیا، امن کیلئے ان کا کردار تاریخ میں یاد رکھا جائے گا ، جنگ بندی نہ ہوتی تو بہت جانی نقصان ہوتا۔ وزیر اعظم نے سب کو امن، ترقی و خوشحالی اور دہشت گردی کے خاتمے کیلئے مل کر کام کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں ملکی ترقی کیلئے ایک ہونا ہوگا۔ وزیر اعظم نے عوامی مطالبے پر اپر چترال میں جلد ہسپتال بنانے ، چترال کیلئے گیس پلانٹ فی الفور لگانے ، اپر چترال کیلئے بجلی کے ٹیرف کا معاملہ حل کرنے کا اعلان کیا۔
انہوں نے شاہراہوں کی تعمیر کے حوالے سے اعلان کیا کہ چترال بونی شندور 153 کلومیٹر روڈ پر کام جاری ہے ، آئندہ سال دسمبر تک چترال اے ون 46 کلومیٹر روڈ آئندہ سال مئی تک مکمل کر لی جائے گی، لواری ٹنل کی شمالی رسائی کا 7 کلومیٹر حصے کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے ، اس کے علاوہ بھی چترال میں شاہراہوں کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔وزیر اعظم نے اپر چترال کیلئے وفاق کی طرف سے یونیورسٹی کے قیام کا بھی اعلان کیا۔ قبل ازیں وزیر اعظم نے تختی کی نقاب کشائی کرکے چترال میں دانش سکول کے قیام کا سنگ بنیاد رکھا۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے اپنے خطاب میں کہا چترال میں دانش سکول قائم کرنا وزیر اعظم کا وژن ہے ، صوبے کے 36 اضلاع میں یہ سب سے پہلا دانش سکول ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے ثابت کیا کہ وہ ناصرف اچھے منتظم ہیں بلکہ سفارتی مشنز اور جنگی محاذ پر بھی کامیاب اور سرخرو ہوئے ، آج دنیا میں ہر جگہ ان کا وہ استقبال ہورہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی ۔قبل ازیں وزیر اعظم شہباز شریف کو دانش سکول کے حوالے سے بریفنگ دی گئی جس میں بتایا گیا کہ چترال میں پانچ سو سے سات سو کے قریب طلبا کیلئے دانش سکول میں نہ صرف جدید تعلیمی بلکہ رہائشی سہولیات اور کھیل کے میدانوں سے لے کر ای لائبریری، سائنس لیبارٹریز اور آڈیٹوریم بھی ہوگا۔