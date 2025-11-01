صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ محمود سے ہسپتال میں سابق پارٹی رہنماؤں کی ملاقات

  • پاکستان
شاہ محمود سے ہسپتال میں سابق پارٹی رہنماؤں کی ملاقات

فواد ، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کی ملاقات ،ریلیزعمران تحریک کی اجازت لی جائے گی عیادت کو نہ جائیں یہ عجیب منطق ، فواد، محمود الرشید بھی ہسپتال میں ،سرفراز چیمہ پہلے ہی زیر علاج

لاہور (اپنے نامہ نگار سے ، مانیٹرنگ ڈیسک ، نیوز ایجنسیاں)تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو طبیعت ناساز ہونے پر پی کے ایل آئی ہسپتال منتقل کردیا گیا۔ذرائع نے بتایا کہ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے پتے میں پتھری بتائی جا رہی ہے اور ان کے گال بلیڈر (مثانے )کی سرجری ہونی ہے ۔ذرائع نے بتایا کہ شاہ محمود 28 اکتوبر سے پی کے ایل آئی میں موجود ہیں جہاں ڈاکٹر فیصل ان کا معائنہ کر رہے ہیں۔دوسری جانب ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی پرانی قیادت ریلیزعمران خان تحریک چلانے کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں شاہ محمود سے پی کے ایل آئی میں ملاقات بھی کی ہے ۔ذرائع نے بتایا کہ فواد ، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے شاہ محمود سے ملاقات کی، پی ٹی آئی کی پرانی قیادت عمران خان سے تحریک کی اجازت بھی لے گی۔ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے ایکس پر ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے صرف شاہ محمود سے ہی نہیں بلکہ کوٹ لکھپت جیل میں بھی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے ۔

فواد چودھری لکھتے ہیں کہ شاہ محمود کئی دنوں سے ہسپتال میں علیل ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈر شپ نہیں جا سکتی تو یہ کہنا کہ ہم ان کی عیادت کرنے بھی نہ جائیں، یہ عجیب منطق ہے ۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ تمام پارٹی بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی چاہتی ہے ۔ صرف وہ لوگ ماحول تلخ کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہیں اور ان کی لیڈری چمکتی رہے ۔ تحریک انصاف کے ایک اور رہنما میاں محمودالرشید کو بھی ہسپتال منتقل کردیا گیا۔ذرائع کے مطابق میاں محمودالرشید کو جناح ہسپتال منتقل کردیا گیا، میاں محمودالرشید کے مختلف ٹیسٹ کیے جارہے ہیں۔ہسپتال ذرائع کا کہنا تھا کہ میاں محمودالرشید کو سینے میں انفیکشن بتایا گیا ہے ، مزید تشخیص میڈیکل رپورٹ آنے پر کی جائے گی۔علاوہ ازیں اس سے پہلے پی ٹی آئی رہنما عمر سرفراز چیمہ بھی ہسپتال میں داخل ہیں جہاں اُن کا علاج کیا جارہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

دوران پرواز لیپ ٹاپ گرنے پر طیارہ واپس جانے پر مجبور

سفید بالوں اور کینسر کے درمیان غیر متوقع تعلق دریافت

موٹاپے کا سبب بننے والے پانچ نئے جینز دریافت

آسٹریا میں آٹھ گھنٹوں تک سرفنگ کا گنیز ورلڈ ریکارڈ

سمارٹ فون کی لت کم کرنے والا کیس تیار کر لیا گیا

بریک اپ ہوگیا ، چھٹی چاہیے ، نوجوان کی درخواست

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak