شاہ محمود سے ہسپتال میں سابق پارٹی رہنماؤں کی ملاقات
فواد ، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کی ملاقات ،ریلیزعمران تحریک کی اجازت لی جائے گی عیادت کو نہ جائیں یہ عجیب منطق ، فواد، محمود الرشید بھی ہسپتال میں ،سرفراز چیمہ پہلے ہی زیر علاج
لاہور (اپنے نامہ نگار سے ، مانیٹرنگ ڈیسک ، نیوز ایجنسیاں)تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو طبیعت ناساز ہونے پر پی کے ایل آئی ہسپتال منتقل کردیا گیا۔ذرائع نے بتایا کہ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے پتے میں پتھری بتائی جا رہی ہے اور ان کے گال بلیڈر (مثانے )کی سرجری ہونی ہے ۔ذرائع نے بتایا کہ شاہ محمود 28 اکتوبر سے پی کے ایل آئی میں موجود ہیں جہاں ڈاکٹر فیصل ان کا معائنہ کر رہے ہیں۔دوسری جانب ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی پرانی قیادت ریلیزعمران خان تحریک چلانے کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں شاہ محمود سے پی کے ایل آئی میں ملاقات بھی کی ہے ۔ذرائع نے بتایا کہ فواد ، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے شاہ محمود سے ملاقات کی، پی ٹی آئی کی پرانی قیادت عمران خان سے تحریک کی اجازت بھی لے گی۔ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے ایکس پر ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے صرف شاہ محمود سے ہی نہیں بلکہ کوٹ لکھپت جیل میں بھی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے ۔
فواد چودھری لکھتے ہیں کہ شاہ محمود کئی دنوں سے ہسپتال میں علیل ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈر شپ نہیں جا سکتی تو یہ کہنا کہ ہم ان کی عیادت کرنے بھی نہ جائیں، یہ عجیب منطق ہے ۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ تمام پارٹی بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی چاہتی ہے ۔ صرف وہ لوگ ماحول تلخ کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہیں اور ان کی لیڈری چمکتی رہے ۔ تحریک انصاف کے ایک اور رہنما میاں محمودالرشید کو بھی ہسپتال منتقل کردیا گیا۔ذرائع کے مطابق میاں محمودالرشید کو جناح ہسپتال منتقل کردیا گیا، میاں محمودالرشید کے مختلف ٹیسٹ کیے جارہے ہیں۔ہسپتال ذرائع کا کہنا تھا کہ میاں محمودالرشید کو سینے میں انفیکشن بتایا گیا ہے ، مزید تشخیص میڈیکل رپورٹ آنے پر کی جائے گی۔علاوہ ازیں اس سے پہلے پی ٹی آئی رہنما عمر سرفراز چیمہ بھی ہسپتال میں داخل ہیں جہاں اُن کا علاج کیا جارہا ہے ۔