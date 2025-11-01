ہر قبضہ کیس کا فیصلہ 90روز میں ہوگا،مافیا کا باب ہمیشہ کیلئے بند:مریم نواز
لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے نفاذ کو سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹر کیا جائیگا،پنجاب کو انتشار کا میدان نہیں بننے دینگے قبضہ کیس کا فیصلہ ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کے ذریعے 90دن میں ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب
لاہور(سیاسی نمائندہ،اپنے نامہ نگار سے )پنجاب میں لاؤڈ سپیکر کے ہر قسم کے استعمال پر پابندی عائد کردی گئی ہے ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی زیرِ صدارت امن و امان پر مسلسل ساتواں غیر معمولی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب میں امن کا ڈیجیٹل حصار تیارہوچکا ۔ پنجاب میں ہر قسم کی نفرت، شر اور اشتعال انگیزی کے مائیک کا استعمال ہمیشہ کے لئے بند ہوجائے گا۔پنجاب میں کسی کاروبار،کسی جماعت یا کسی فرد واحد کو کسی کام کے لئے بھی لاؤڈسپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں ہے ۔لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی اور غیر قانونی غیر ملکی باشندوں کی معاونت کرنے والے عناصر پنجاب حکومت کے سخت شکنجے میں ہوں گے ۔پنجاب کی مساجد میں درکار تمام ضروری سہولیات مہیا کی جائیں گی جس کے تحت پنجاب بھر میں مساجدکے اطراف والے راستوں کو کلیئر کیا جائے ،نکاسی کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا۔پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کا سخت ترین نفاذ ہوگا-پنجاب میں لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے نفاذ کو سی سی ٹی وی کیمروں اور ٹیکنالوجی سے مانیٹر کیا جائے گا۔پنجاب میں لاؤڈ سپیکر سے نفرت یا اشتعال انگیزی پھیلانے والے اب قانون کے کٹہرے میں ہوں گے ۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب امن کا گہوارہ ہے ، اسے انتشار کا میدان نہیں بننے دیا جائے گا۔ادھر وزیراعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں قبضہ مافیا کا باب ہمیشہ کے لئے بند کر دیا ۔ وزیراعلیٰ مریم نوازنے پنجاب کے عوام کی ملکیت ہتھیانے والوں سے نمٹنے کے لئے پنجاب پروٹیکشن آف اونر شپ ایم موایبل پراپرٹی آرڈیننس 2025ء کی منظوری دے دی۔ اراضی پر قبضے چھڑانے کے لئے سالوں سے عدالتوں کے چکر لگانے والے سائلین کے لئے وزیر اعلیٰ نے ڈِسپیوٹ ریزولیشن کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ پنجاب میں اب ہر قبضہ کیس کا فیصلہ ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کے ذریعے صرف 90 دن میں ہوگا۔ ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کے فیصلے کی اپیل ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں قائم خصوصی ٹربیونل سنے گا۔ خصوصی ٹربیونل بھی اپیل کا فیصلہ90روزکے اندر اندر کرنے کا پابند ہو گا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں نئے آرڈیننس کے تحت پنجاب کے ہر ضلع میں ڈِسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی قائم کرنے پراتفاق کیا گیا۔ وزیراعلیٰ سے فیصل آباد ڈویژن کے ارکانِ اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز نے ملاقات کی ۔ ملاقات میں فیصل آباد ڈویژن کے جاری اور آئندہ ترقیاتی منصوبوں، سیاسی منظرنامے اور عوامی خدمت کے ایجنڈے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصل آباد کے پارلیمنٹرینز نے مریم نواز کی ویژنری اور بے لاگ قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ۔ اراکین اسمبلی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈرز نے فیصل آباد کو الیکٹرو بس سروس فراہم کرنے پرشکریہ ادا کیا ۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ ہر شہری کو انصاف،سہولت اور روزگار اُس کے دروازے پر ملے یہی میرا وعدہ نہیں، مشن اور عزم ہے ۔