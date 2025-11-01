میاں عامر محمود پی بی اے کے بلامقابلہ چیئرمین منتخب
سلمان اقبال سینئر وائس چیئرمین، میرابراہیم وائس چیئرمین،شکیل مسعود جنرل سیکرٹری احمد زبیری جوائنٹ سیکرٹری، اطہر قاضی فنانس سیکرٹری ،8ڈائریکٹرز کا بھی انتخاب
کراچی(دنیا نیوز)چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن (پی بی اے )کے بلامقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن (پی بی اے) کے سالانہ اجلاس میں پی بی اے بورڈ نے 26-2025 کے لیے نئے عہدیداروں کا انتخاب کر لیا۔اے آر وائی کے سلمان اقبال سینئر وائس چیئرمین، جیو ٹی وی کے میر ابراہیم رحمن وائس چیئرمین ،ڈان نیوز کے شکیل مسعود حسین جنرل سیکرٹری، آج ٹی وی کے احمد زبیری جوائنٹ سیکرٹری، کے ٹی این کے ایم اطہر قاضی پی بی اے کے فنانس سیکرٹری منتخب ہو گئے ۔جنرل باڈی نے ٹی وی کیٹیگری میں تین ڈائریکٹرز پی بی اے بورڈ کا انتخاب کیا، نیو ٹی وی سے چودھری عبدالرحمن، مہران ٹی وی سے غلام نبی مورائی اور سٹی 42 سے وردہ نقوی کا انتخاب کیا گیا۔جبکہ ریڈیو کیٹیگری میں پانچ ڈائریکٹرز پی بی اے بورڈ کا انتخاب کیا گیا ، جن میں ایف ایم 106 اعشاریہ 2سے شاہد جمال، ریڈیو آواز سے مرزا محمد نعیم،ایف ایم 89 سے نازآفرین ایس لاکھانی،ایف ایم 91 سے سارہ طاہر خان،ایف ایم 105 سے ذوالفقار علی شاہ شامل ہیں۔