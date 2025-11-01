صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا:فوجی ترجمان

  • پاکستان
دہشتگردی اور فتنہ الخوارج کیخلاف موثر اقدامات کیے :لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف

راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے ایک بار پھر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فوج دفاع وطن کیلئے پرعزم ہے ، کسی  بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر )کے مطابق ایبٹ آباد میں مختلف جامعات کے اساتذہ اور طلبا سے نشست کے دوران  ڈی جی آئی ایس پی آر نے خصوصی گفتگو کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ خصوصی نشست میں اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے حالیہ پاک افغان کشیدگی، ملکی سکیورٹی صورتحال اور معرکہ حق سمیت اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے خلاف موثر اقدامات کیے ہیں۔اساتذہ اور طلبا کی جانب سے شہدا اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی ڈاکٹر اکرام اللہ خان نے کہا کہ وطن سے محبت کا صحیح استعارہ پاک فوج ہے ، پاک فوج ہمیشہ محاذِ اول پر ہوتی ہے اور ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔

