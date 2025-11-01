ٹکٹ ہولڈرز کا کالعدم مذہبی سیاسی جماعت سے علیحدگی کا اعلان
احتجاج کی کالیں دشمن کے حق میں تھیں :حسین بابر ،پیر ظہور،راناعارف ملکی استحکام کیلئے کردار ادا کریں گے :راؤ محبوب، چودھری شاہد، اسماعیل شاہ
ملتان، وہاڑی ،میلسی (کرائم رپورٹر، خبرنگار ، نامہ نگار )جنوبی پنجاب سے کا لعدم تحریک لبیک پاکستان کے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کے ٹکٹ ہولڈرز نے کالعدم مذہبی سیاسی جماعت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے 52 کے قریب ٹکٹ ہولڈرز نے ایک ساتھ متفقہ پر یس کا نفرنس میں اعلان کیا کہ ہمارا اس پر تشدد جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔ پریس کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹکٹ ہولڈر این اے 150 محمد حسین بابر نے کہا مئی میں بھارت کے ساتھ پاکستان کی مختصر لیکن شدید فوجی کشیدگی کے دوران ٹی ایل پی کی طرف سے احتجاج کی کالیں بھی دشمن کے حق میں تھیں۔این اے 152 سے ٹکٹ ہولڈر پیر ظہور گیلانی نے کہا کہ ٹی ایل پی پارٹی منظم طریقے سے ملک کے دشمنوں کو فائدہ پہنچارہی ہے ، اس لیے ہم سب بغیر کسی دباؤ کے تحریک لبیک سے علیحد گی کا اعلان کرتے ہیں۔ پی پی 209 خانیوال رانا محمد عارف نے کہا کہ اس وقت تحریک لبیک کا انتشاری ٹولہ سوشل میڈیا پر سر گرم ہے ، وہاڑی سے تمام سابق ٹکٹ ہولڈرز نے راؤ محبوب، چودھری شاہد، اسماعیل شاہ، محمد علی لنگڑیال، ذوالفقار ڈوگر،سلیم شاہ اور دیگر عہدیداران نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وہ اب پاکستان کے آئینی اداروں کے ساتھ مکمل اظہارِ یکجہتی کرتے ہیں اور ملک کی ترقی و استحکام کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے ۔